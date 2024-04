Una serie TV di Dragon Age come Fallout? «Un'idea terribile»

Lo show televisivo di Fallout ha sicuramente lasciato il segno, tanto che ora sono in molti a sperare che altre IP seguano l'esempio.

La serie ispirata alla saga Bethesda (trovate Fallout 4 ) ha infatti un livello qualitativo realmente alto.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del resto spiegato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, dopo che è stato smentito l'arrivo di una serie live-action di The Elder Scrolls sulla falsariga di quella di Fallout, sembra proprio che si sia fatto il nome anche di un altro franchise di successo, questa volta di proprietà di EA: Dragon Age.

Come riportato anche da GamesRadar, però, lo sceneggiatore della serie Dragon Age di BioWare ha rivelato quali giochi ritiene sarebbero adatti a una grande trasposizione televisiva, e il celebre RPG fantasy non è tra questi.

Il 15 aprile 2024, David Gaider - che ora dirige Summerfall Games - ha condiviso la sua opinione su quale gioco avrebbe bisogno di una trasposizione televisiva.

Sorprendentemente, la risposta dello sviluppatore non è Dragon Age. Anche se Gaider è responsabile dell'ambientazione del gioco, pensa che portare la storia del titolo in TV sia «un'idea terribile».

Rispondendo a un tweet che chiedeva quali videogiochi i fan vorrebbero vedere adattati per la TV, Gaider ha spiegato: «Immagino che tutti si aspettino che io dica Dragon Age, ma sarebbe un'idea terribile.»

Lo sviluppatore guarda al lavoro di altri studi: «Vorrei vedere un Disco Elysium in stile David Lynch (sotto acidi). O forse Banishers.»

Gli appassionati del lavoro di Gaider hanno anche risposto con i loro suggerimenti.

Un fan ha suggerito uno show TV di Animal Crossing, a cui l'ex veterano di BioWare ha risposto: «Se avesse poco o niente somiglianza con il gioco effettivo, certo. Animal Crossing ma è un thriller politico.»

Altri si sono chiesti perché Gaider non pensa che una serie su Dragon Age o persino su Mass Effect: «Rimuovi l'elemento interattivo e ti ritrovi con una storia fantasy piuttosto standard», ha spieato Gaider.

Per quanto riguarda Mass Effect, Gaider ha concluso: «Come Dragon Age o Baldur's Gate 3, faccio fatica a immaginare uno show di Mass Effect che non faccia nulla che non abbiamo già visto una dozzina di volte. La serie TV di Halo, per esempio, avrebbe potuto essere facilmente Mass Effect.»

Nell'attesa di scoprire quali e quante serie TV arriveranno in futuro, recuperate i migliori e peggiori capitoli della serie di Fallout nella nostra classifica.

Ma non solo: parlando di Dragon Age, ormai molti mesi fa gli sviluppatori ci avevano assicurato che il prossimo Dragon Age Dreadwolf non era scomparso, e che era addirittura giocabile.