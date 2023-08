Dragon Age Dreadwolf potrebbe essere stato rinviato (e l'attesa sarebbe lunga)

Sembra che BioWare non stia attualmente vivendo un periodo particolarmente fortunato: dopo gli ultimi licenziamenti di massa, con ben 50 dipendenti costretti a lasciare il lavoro, pare che anche lo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf stia riscontrando più problemi del previsto.

Gli autori di Mass Effect (trovate la Legendary Edition su Amazon) hanno infatti condiviso ben poche informazioni sul nuovo capitolo della saga RPG, senza neanche annunciare una data d'uscita effettiva.

Advertisement

L'ultimo aggiornamento ufficiale risale allo scorso giugno, con ben poche informazioni dal team di sviluppo: sappiamo solo infatti che il team continua a essere al lavoro e «non vede l'ora» di poterlo mostrare. Solo che non è ancora successo, fino a questo momento.

Eppure, secondo quanto riferito dal giornalista Jeff Grubb nel corso del suo podcast (via Xfire), pare che la situazione non fosse sempre stata così: BioWare si sarebbe infatti mostrata particolarmente ottimista al riguardo, addirittura ipotizzando potesse uscire durante il prossimo mese.

Secondo Grubb, BioWare avrebbe invece scelto di rinviare internamente la produzione almeno fino all'estate del 2024, ma per il giornalista il rinvio potrebbe essere molto più longevo:

«Credo sia molto probabile che sarà rinviato ancora più in là. Mi aspetto che questo gioco esca presumibilmente entro la fine del prossimo anno».

Insomma, per il prossimo capitolo di Dragon Age potrebbe essere necessario attendere addirittura la fine del 2024 prima di poterlo giocare, se non addirittura più in là: Jeff Grubb sostiene infatti che dovrebbe uscire entro marzo 2025, come ultima deadline.

Una data che corrisponderebbe dunque al prossimo anno fiscale e che confermerebbe le informazioni arrivate direttamente da Electronic Arts: nell'ultimo report, Dragon Age Dreadwolf non figurava infatti tra i videogiochi in uscita nei prossimi mesi.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni ufficiali, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.