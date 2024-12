Dragon Age 5 permetterà a BioWare di raccontare «qualsiasi storia vogliamo»

Dragon Age: The Veilguard è ormai un capitolo concluso, con tanti fili narrativi legati e misteri finalmente risolti.

Ora che la polvere si è posata e i giocatori hanno vissuto la fine della storia del gioco (che trovate su Amazon), la domanda che rimane è: dove andrà la trama da qui in avanti?

Nonostante le vendite dell'ultimo capitolo pare non siano state eccezionali, Dragon Age continua a essere una delle serie più importanti per EA e BioWare, quindi è difficile credere che The Veilguard segni la fine del franchise.

Anche David Gaider, il creatore originale della serie, ha suggerito che BioWare abbia un "piano complessivo" a cui si sta attenendo, ma al momento non ci sono indizi chiari su quali saranno i prossimi sviluppi su un eventuale Dragon Age 5 (via The Gamer).

In un'intervista recente con GamesRadar, il direttore creativo John Epler ha parlato con entusiasmo di quello che ci aspetta.

Ha spiegato che la possibilità di raccontare una storia fresca e indipendente dalle trame principali dei precedenti capitoli è una delle cose che lo eccita di più per Dragon Age 5.

Secondo Epler, «C'è una sensazione di possibilità. Possiamo raccontare qualsiasi storia vogliamo. E penso che ci saranno molte opportunità per creare qualcosa che sia chiaramente Dragon Age, ma che porti con sé nuovi elementi e nuovi personaggi.»

Molti fan sperano che queste nuove opportunità diano a BioWare la possibilità di integrare finalmente le scelte dei giocatori provenienti dai giochi precedenti, un aspetto che è stato molto criticato in Dragon Age: The Veilguard.

Epler ha recentemente affermato che gli "stati del mondo" non sono stati dimenticati, nonostante l'assenza di un vero e proprio impatto in The Veilguard, quindi forse potremmo vedere queste scelte integrate in Dragon Age 5.

Speriamo solo che non debba passare un altro decennio prima di vederlo, e considerando anche che Dragon Age: The Veilguard è stato escluso dalle principali categorie dei The Game Awards 2024, tra critiche e polemiche.