Dove vedere Xbox Games Showcase in diretta

L'estate dei videogiochi continua inesorabile e, nella cornice della Summer Game Fest 2024, tra poche ore toccherà a Xbox Games Showcase e Call of Duty: Black Ops 6 Direct continuare a riscaldare gli animi dei giocatori.

Oltre alle inevitabili, nuove aggiunte a Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), la divisione gaming di Microsoft ha tanto da dimostrare e confermare.

«Questo segnerà il primo Xbox Showcase con giochi del nostro portfolio di studi tra Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, per non parlare dei nostri incredibili partner di terze parti», dichiara Xbox a poche ore dall'arrivo dello show.

C'è infatti la questione delle nuove esclusive Xbox in arrivo su PS5 da risolvere, tra cui probabilmente anche un nome a dir poco altisonante come Halo.

Per non parlare della vicenda della presunta console portatile di Xbox, di cui si parla ormai da un po' e di cui aspettiamo una conferma o una smentita, a questo punto.

E c'è un solo posto in cui potremmo aspettare queste notizie.

Dove vedere l'Xbox Games Showcase in diretta

«È il nostro momento più importante dell'anno», dichiara Xbox, che promette di mostrare «il ​​futuro dei giochi con Xbox.»

L'Xbox Games Showcase inizierà alle ore 19:00 italiane di domenica 9 giugno, e potrete seguirlo in diretta attraverso queste piattaforme:

YouTube in 4K

Twitch

Facebook

YouTube di Bethesda

Twitch di Bethesda

YouTube di Activision

Linkedin (ebbene sì...)

Inoltre, come sempre più spesso capita fortunatamente, sarà possibile seguire l'Xbox Games Showcase anche con una speciale trasmissione nella lingua dei segni, per chi ne avesse bisogno: la trovate a questo indirizzo.

A seguire, lo Showcase sarà immediatamente seguito da un'immersione approfondita in Call of Duty: Black Ops 6, con il suo primo reveal in assoluto.

Nel frattempo, tra l'altro, gli utenti Xbox possono godere del solito weekend di giochi gratis: ecco quelli che vi aspettano nelle prossime ore.