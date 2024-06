Dove vedere l'Ubisoft Forward di oggi in italiano

Gli appuntamenti con gli show estivi della Summer Game Fest 2024 proseguiranno già a partire da questa sera con l'Ubisoft Forward, nuova edizione del celebre evento della multinazionale francese.

Durante l'Xbox Games Showcase 2024 abbiamo già avuto un piccolo antipasto delle novità di casa Ubisoft, grazie a un nuovo trailer di Assassin's Creed Shadows, ma da questa serata saremo in grado di scoprire tanti altri annunci in arrivo.

Chiaramente il nuovo capitolo di Assassin's Creed (che potete prenotare su Amazon) sarà uno degli "ospiti" più attesi, ma non dobbiamo dimenticarci anche di produzioni come Star Wars Outlaws e tante altre sorprese che probabilmente ci attenderanno nel corso dell'evento.

Da oggi 10 giugno 2024 scopriremo dunque tutto ciò che ci attende con l'Ubisoft Forward, che verrà trasmesso in diretta a partire dalle ore 21.00 italiane odierne.

Potrete seguirlo sul sito ufficiale di Ubisoft Forward, tramite la piattaforma Ubisoft Connect oppure sui canali ufficiali Twitch e YouTube di Ubisoft.

In alternativa, potrete seguirlo anche su questa pagina tramite l'embed che troverete allegato di seguito: dovrete semplicemente aggiornare l'articolo pochi istanti prima dell'inizio dell'evento per iniziare a godervi lo spettacolo.

Se siete interessati a scoprire anche gli aggiornamenti sui giochi già disponibili, potete iniziare a collegarvi già a partire dalle ore 20.30: ci sarà infatti un pre-show di 30 minuti con diversi update sparsi.

Seguendo la diretta su YouTube avrete inoltre la possibilità di attivare i sottotitoli in lingua italiana, non disponibili invece per il livestream che andrà in onda su Twitch.

In compenso, se sceglierete di seguire lo show su Twitch, avrete diritto ad alcuni bonus speciali: potrete infatti sbloccare fino a nove drop complessivi in base al tempo che avrete passato in diretta, che vi elencheremo di seguito.

15 minuti: ricevi il Ciondolo Ultra Top Fan per Rainbow Six Siege

ricevi il Ciondolo Ultra Top Fan per Rainbow Six Siege 20 minuti: ricevi il Ciondolo Alba nella foresta per Avatar: Frontiers of Pandora

ricevi il Ciondolo Alba nella foresta per Avatar: Frontiers of Pandora 30 minuti: ricevi il Ciondolo Trailblazer per Star Wars Outlaws

ricevi il Ciondolo Trailblazer per Star Wars Outlaws 45 minuti: ricevi la M60 Eruption Weapon Skin per XDefiant e fuochi d'artificio del benvenuto in Skull and Bones

ricevi la M60 Eruption Weapon Skin per XDefiant e fuochi d'artificio del benvenuto in Skull and Bones 60 minuti: ricevi l'Alfa Romeo 33 Stradale (1968) per The Crew Motorfest, il Set equipaggiamento yurei bushido per Assassin's Creed Valhalla e il Ciondolo Uchide-no-Kozuchi Koi per Assassin's Creed Shadows

Ubisoft ci informa inoltre che anche dopo il termine dell'Ubisoft Forward 2024 la diretta proseguirà con ulteriori aggiornamenti su alcuni dei nuovi titoli svelati durante lo show.

Riepilogando il tutto: l'Ubisoft Forward 2024 inizierà alle ore 21.00 di oggi 10 giugno 2024, ma il pre-show avrà inizio già dalle ore 20.30 odierne e andrà avanti per qualche minuto anche dopo la fine dello show stesso.

Ovviamente anche la nostra redazione seguirà l'evento e vi aggiornerà tempestivamente sulle pagine di SpazioGames.it con tutte le novità più interessanti.

Detto questo, non possiamo che darvi appuntamento a stasera e augurarvi un buon divertimento!