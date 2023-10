Dove sono finiti i sacrari originali in Zelda Tears of the Kingdom? Ora c'è una risposta

I giocatori più attenti si sono accorti fin da subito che in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è scomparsa la tecnologia sheikah presente in Breath of the Wild, ma non ne abbiamo mai saputo il motivo.

A partire dalla tavoletta sheikah, rievocata in alcuni gadget che trovate , la tecnologia del popolo di Hyrule è alla base della civiltà che abbiamo visto in Breath of the Wild.

Advertisement

Ma in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è presente in alcun modo e, scongiurato il rischio che possa essere rievocata in alcuni DLC visto che non ce ne sono di programmati, non sappiamo ancora perché non sia stata recuperata nel sequel.

Finalmente c'è una risposta che darà pace a chiunque abbia studiato il gioco in questi mesi per cercare di trovare una soluzione a questo enigma.

La fornisce ovviamente Nintendo tramite il director Hidemaro Fujibayashi, che ha spiegato il motivo dell'assenza della tecnologia sheikah (tramite IGN US).

I manufatti del popolo sheikah «sono scomparsi dopo che la Calamità è stata sconfitta», spiega Fujibayashi in una nuova intervista.

Tuttavia qualcuno dovrà pur essersi accorto della sparizione di questi elementi molto importanti che, tra le altre cose, rappresentavano i tantissimi sacrari presenti in Breath of the Wild, quindi erano tanti e sparsi in maniera copiosa nel mondo di gioco. Per non parlare dei Guardiani e dei Colossi Sacri, anch'essi fatti della stessa tecnologia.

Perché nessuno si è fatto qualche domanda nel mondo di Hyrule? C'è una risposta anche per questo:

«Tutta la gente di Hyrule è stata testimone di questo, ma non c'è nessuno che conosca il meccanismo o il motivo per cui sono scomparsi, ed è considerato un mistero. Si ritiene che da quando la Calamità è scomparsa, anche loro sono scomparsi poiché il loro ruolo era stato adempiuto.»

Per dare un ulteriore supporto al discorso, Fujibayashi afferma che la gente di Hyrule è abituata a vedere cambiamenti drammatici invadere il mondo che li circonda, quindi accettano la scomparsa della tecnologia come solo un altro avvenimento in un mondo impazzito.

«Le persone hanno semplicemente ipotizzato che la ragione della scomparsa fosse probabilmente correlata all'antica tecnologia Sheikah e sembra che non ci sia nessuno che abbia cercato di esplorare ulteriormente la questione», conclude il director di Tears of the Kingdom.

Di recente il team di sviluppo ha anche spiegato il successo della coppia di titoli usciti per Nintendo Switch, ed è molto interessante.