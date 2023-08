Indiana Jones di Bethesda è completo al 50%, per Todd Howard

Dopo l'annuncio ormai arrivato più di due anni fa, il nuovo videogioco di Indiana Jones sviluppato da Machine Games e prodotto da Todd Howard sembrava essere stato quasi dimenticato, data la quasi totale assenza di aggiornamenti.

Il nuovo adattamento videoludico dell'archeologo più amato al mondo sarà a tutti gli effetti un'esclusiva Xbox e, dato che sarà una produzione degli Xbox Game Studios, sarà disponibile anche gratis al day-one su Game Pass (lo trovate su Amazon).

Al momento abbiamo ben pochi dettagli su cosa aspettarci da questa avventura, ma Todd Howard aveva svelato che l'idea era quella di fare un mix di idee diverse, proponendo diversi generi videoludici in un unico prodotto.

Un'idea sicuramente molto ambiziosa e che sta richiedendo parecchio tempo per vederla realizzata, ma i lavori stanno procedendo senza intoppi: in un'intervista rilasciata a GQ (via Twisted Voxel), Todd Howard ha infatti svelato che lo sviluppo di Indiana Jones è arrivato intorno alla metà del suo ciclo di produzione.

In altre parole, lo sviluppo di questo nuovo adattamento videoludico sarebbe ormai arrivato al 50%, suggerendo che la produzione è ormai arrivata a un buon punto, superando il faticoso scoglio della fase iniziale di programmazione, che notoriamente porta sempre via la maggiore quantità di tempo.

Al momento non abbiamo alcun dettaglio specifico sulla trama, ma Bethesda aveva già anticipato che si sarebbe fortemente ispirata al film I Predatori dell'Arca Perduta e che, di conseguenza, dovrebbe far felici i fan della serie cinematografica.

Inoltre, stando al primo teaser ufficiale rilasciato ormai più di due anni fa — potete rivederlo nella nostra notizia dedicata — sappiamo che dovrebbe essere ambientato nel 1937 e potrebbe includere una rappresentazione di Roma, almeno prendendo in considerazione un biglietto aereo nascosto appositamente nella presentazione video.

Vedremo se nei prossimi mesi Bethesda si sentirà abbastanza sicura da mostrare al pubblico un nuovo trailer: vi terremo prontamente informati in caso di ulteriori novità.