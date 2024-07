Dopo SNK vs Capcom, Terry sta per scatenarsi anche su Street Fighter 6

Capcom e SNK hanno una lunga storia di rivalità e personaggi ispirati a vicenda dalle rispettive saghe picchiaduro, ma allo stesso tempo non hanno mai perso occasione di fare collaborazioni importanti.

Una partnership che recentemente sembra essere stata rivitalizzata ancora una volta, forse grazie anche all'arrivo di Ryu, Ken e Terry nell'universo di Smash: l'EVO 2024 ha infatti confermato che la collaborazione tra queste due storiche aziende rimane estremamente forte.

Advertisement

Non solo è stato infatti rilasciato nuovamente a sorpresa SNK vs Capcom SVC Chaos dopo 20 anni dall'uscita originale, ma Capcom si sta preparando ad accogliere su Street Fighter 6 due dei suoi combattenti più iconici: ci riferiamo ovviamente allo stesso Terry Bogard e Mai Shiranui, come parte della Season 2.

Nel corso dell'evento più atteso dai fan dei picchiaduro in tutto il mondo, Capcom ha dunque colto l'occasione per mostrare in anteprima un teaser trailer con Terry in azione, che vi proponiamo qui di seguito:

Come accaduto anche per altri personaggi, il trailer sembra svelare la sua apparizione nel corso della modalità World Tour di Street Fighter 6 (lo trovate su Amazon), grazie alla quale il nostro personaggio potrà scegliere il protagonista di Fatal Fury come maestro per apprendere le sue mosse.

Dopo il grande ritorno del pericolosissimo M. Bison, sarà uno dei combattenti più iconici di casa SNK il prossimo DLC di Street Fighter 6: il trailer ci conferma che la sua uscita è prevista nel corso di questo autunno.

Un dettaglio interessante per gli appassionati è che il trailer sembra voler citare anche altre grandi icone di SNK, con i costumi indossati dai personaggi sullo sfondo: i fan si divertiranno a provare a scoprire tutti i riferimenti nascosti.

Restando in tema di grandi ritorni, possiamo dire che Tekken 8 non è certo rimasta a guardare, dato che Heihachi vuole tornare a scatenarsi.