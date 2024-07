Un picchiaduro Capcom crossover ritorna dopo ben 20 anni, da adesso

Durante l'EVO 2024 è arrivato un vero e proprio shadowdrop a sorpresa davvero inaspettato: SNK e Capcom hanno nuovamente unito le forze per riportare sul mercato uno dei picchiaduro crossover più interessanti degli anni 200.

Da questo momento è tornato ufficialmente disponibile a sorpresa SNK vs. Capcom: SVC Chaos, il titolo di combattimento basato sullo stile di gioco dei King of Fighters e che include alcuni nomi più iconici di entrambi i publisher.

Advertisement

La maggior parte dei combattenti proviene ovviamente dalle serie picchiaduro The King of Fighters e Street Fighter (trovate il sesto capitolo su Amazon), ma troverete riferimenti anche a franchise come Darkstalkers e Samurai Shodown, con un roster di ben 36 personaggi.

Ma l'annuncio ha anche svelato che non c'è alcun bisogno di aspettare un nuovo rilascio, perché SNK vs. Capcom: SVC Chaos è già disponibile da adesso! Almeno per quanto riguarda l'edizione PC su Steam, che trovate al seguente indirizzo.

Se preferite giocarlo su console, sarete felici di sapere che non dovrete attendere a lungo: già da domani 22 luglio sarà infatti disponibile per l'acquisto su PS4 e Nintendo Switch.

Nella stessa giornata verrà reso disponibile anche sullo store GOG su PC, qualora preferiate la versione senza DRM.

Sfortunatamente, al momento non sembra essere prevista un'uscita su Xbox, proprio come per la collezione di Marvel vs Capcom.

Tra le novità di questa edizione segnaliamo un multiplayer online con netcode rollback, lobby online in grado di accogliere fino a 9 giocatori in contemporanea e alcune piccole modifiche per la quality-of-life, come un visualizzatore di hitbox e una modalità galleria con tantissimi artwork da riscoprire.

Una vera e propria sorpresa nostalgica inaspettata, che potete già scoprire da adesso sui vostri PC. O tra pochissime ore sulle vostre console preferite.

Se siete nostalgici dei picchiaduro di casa SNK, cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche Fatal Fury sta per fare il suo attesissimo ritorno con un nuovo capitolo.