Tekken 8 svela a sorpresa il grande ritorno di Heihachi

«In qualche modo, Heihachi è tornato»: questa piccola semi-citazione, se ci permetterete il lusso di prenderla in prestito da un'altra grande saga, è probabilmente il modo migliore per descrivere il terzo combattente DLC di Tekken 8 svelato da Bandai Namco.

Durante l'EVO 2024, il publisher ha infatti svelato che il finale di Tekken 7 ci aveva ingannato, ma ad onor del vero l'hanno fatto anche gli stessi sviluppatori: Heihachi Mishima è sopravvissuto alla sua ultima battaglia contro Kazuya ed è pronto a far sentire tutta la sua potenza ancora una volta.

Advertisement

Sarà dunque lui il nuovo combattente in arrivo su Tekken 8 (lo trovate su Amazon), la cui uscita è attualmente prevista per questo autunno: l'annuncio è stato svelato con un apposito reveal trailer cinematografico, che vi allegheremo qui di seguito.

Il suo arrivo coinciderà anche con l'espansione della storia, che era già stata svelata qualche mese fa: Heihachi dovrebbe dunque avere comprensibilmente un ruolo molto importante per lo sviluppo di gioco.

In un'intervista rilasciata a IGN US, Katsuhiro Harada ha spiegato che l'intenzione del team di sviluppo era davvero quella di far morire il personaggio una volta per tutte, ma che durante la produzione di Tekken 8 hanno capito che Heihachi mancava non solo ai fan, ma anche allo stesso team di sviluppo.

L'implicazione sembrerebbe essere che la decisione di riportarlo in vita sia stata presa in prossimità del lancio di Tekken 8, ma Harada svela che nel corso della storia hanno cercato di lanciare molti indizi sul suo possibile ritorno, a partire dal suo evidente collegamento con Reina.

Al momento non abbiamo dettagli sul suo gameplay, ma gli sviluppatori fanno sapere di voler cercare di ricreare un personaggio che esibisca una grande potenza.

Un reveal decisamente inaspettato che a questo punto smentisce una volta per tutte il datamine dei personaggi DLC di qualche tempo fa, evidentemente composto da falsi indizi lasciati di proposito da Harada per conservare l'effetto sorpresa del suo ritorno.

Una scelta che, a giudicare dalle reazioni in rete, si è rivelata assolutamente sensata e particolarmente gradita.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da domani 23 luglio sarà invece disponibile il secondo personaggio DLC: si tratta di Lidia Sobieska, tornata direttamente da Tekken 7.