Dopo Silent Hill 2 Remake, Bloober Team lavorerà con gli autori di The Walking Dead

Bloober Team ha già all'attivo un curriculum di progetti videoludici molto interessanti e, dopo il pesante fardello di Silent Hill 2 Remake, il team di sviluppo polacco lavorerà con Skybound Entertainment.

Skybound Entertainment è una società di intrattenimento multipiattaforma americana fondata da Robert Kirkman e David Alpert. Nell'aprile 2018 hanno fondato Skybound Games Studios, una società dedicata alla pubblicazione di giochi indipendenti e alla concessione di licenze per videogiochi basati sulla loro proprietà intellettuale.

Advertisement

L'azienda che gestisce tutto quello che riguarda The Walking Dead (dai fumetti che trovate su Amazon in poi) e Invincibile, giusto per citare i due marchi più noti anche fuori dal panorama fumettistico, ha infatti firmato un accordo con Bloober Team per un misterioso progetto.

Lo ha svelato lo sviluppatore in una nota nel sito ufficiale, anticipando giusto qualche dettaglio.

«Ci conosciamo da molto tempo con i nostri amici di Skybound e sono sicuro che sarà una collaborazione di successo» dichiara nella nota Piotr Babieno, presidente di Bloober Team.

Lo studio lavorerà un gioco con il nome in codice R, basato su una IP proprietaria di Skybound, che uscirà orientativamente nel 2025:

«Questo progetto è il passo successivo nella strategia 2nd party, nell’ambito della quale collaboriamo con partner esterni fornendo il nostro know-how horror. Questi non sono titoli che hanno lo scopo di darci solo un profitto finanziario, ma sono ulteriori passi per realizzare la nostra strategia entro la fine del 2027.»

L'ipotesi più semplice da fare è che, per la propria esperienza nel mondo dei videogiochi horror, Bloober Team possa davvero realizzare un gioco basato su The Walking Dead, ma Skybound ha molte proprietà intellettuali e non è detto che il progetto possa sorprenderci.

Nell'attesa aspettiamo ovviamente l'arrivo di Silent Hill 2 Remake che, in un silenzio giustamente spettrale, è comunque ancora in sviluppo come ha voluto rassicurare Bloober di recente.