Il tempo passa nel mondo dei videogiochi e ce ne accorgiamo non solo per le nuove console che arrivano, come Nintendo Switch 2, ma anche dal fatto che i personaggi che abbiamo imparato ad amare negli anni cambiano voce.

Come la Principessa Peach e Toad, interpretati entrambi dall'attrice Samantha Kelly che ha scoperto solo al lancio di Mario Kart World di essere stata sostituita (tramite My Nintendo News).

L'attrice, che per 18 anni ha dato vita a questi iconici personaggi, ha condiviso sui social media la sua sorpresa per una decisione comunicatale dalla casa giapponese solo il giorno precedente.

La rivelazione è emersa quando i giocatori più attenti hanno notato i cambiamenti nei crediti di Mario Kart World, scatenando speculazioni che si sono poi trasformate in conferme ufficiali.

La dichiarazione di Kelly trasuda amarezza ma anche gratitudine per un percorso professionale che si conclude inaspettatamente. «Grazie per tanti anni di amicizia e gioia», ha scritto l'attrice, aggiungendo di essere profondamente rattristata dalla fine di questa esperienza.

Nonostante la delusione, Kelly ha mantenuto un tono rispettoso verso Nintendo e i personaggi che ha interpretato. Ha definito Peach e Toad come personaggi forti e bellissimi, augurando loro di vivere per sempre indipendentemente da chi li interpreterà in futuro.

Il caso di Kelly non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia di rinnovamento che Nintendo sta attuando per il cast vocale della serie Mario. Anche Takashi Nagasako, voce storica di Donkey Kong, ha subito lo stesso destino, venendo sostituito da Koji Takeda. Quest'ultimo aveva già interpretato il personaggio nella versione giapponese del film di Super Mario.

Il precedente più significativo di questa ondata di cambiamenti risale al caso di Charles Martinet, leggendario doppiatore di Mario, Luigi, Wario e Waluigi. Anche lui è stato sostituito da Kevin Afghani, ma in questo caso Martinet è stato avvertito per tempo e, anzi, è stato coinvolto da Nintendo in un altro ruolo.