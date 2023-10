Dopo l'addio di Kamiya, Platinum festeggia l'anniversario di Bayonetta 3

Il tempo vola e, in men che non si dica, ecco che passa un anno dall'uscita di Bayonetta 3 su Nintendo Switch e neanche ce ne accorgiamo.

Il capitolo conclusivo della saga della belligerante strega, che potete recuperare anche su Amazon, si è fatto attendere per molto tempo ma alla fine si è rivelato un videogioco davvero straordinario.

Advertisement

Il franchise si è poi espanso con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, ma la saga principale è finita e non sapremo mai se continuerà o meno.

Di sicuro ora è molto più improbabile che continui perché, sebbene Hideki Kamiya avesse detto di volere altre avventure per Cereza, come sapete il game designer ha lasciato Platinum Games poco tempo fa.

«Volevo scegliere ciò che ritenevo giusto», ha spiegato Kamiya commentando il suo addio e rispondendo ad alcune domande, e in questo contesto proprio Platinum Games sta festeggiando l'anniversario di Bayonetta 3.

Sul sito ufficiale, che non vi consigliamo di visitare se non avete completato il titolo per rischio di spoiler, Yuji Nakao e Yusuke Miyata, produttore e director del titolo, ricordano il lancio del titolo e il primo anno di vita del terzo capitolo di Bayonetta.

«Quando penso a Bayonetta 3, Viola è la prima cosa che mi viene in mente», dice Nakao nella sua parte della lettera ai fan. Il produttore del gioco spera che il personaggio possa avere più riconoscimento in futuro, anche con l'uscita di The Eyes of Bayonetta 3, il terzo artbook della serie dedicato proprio all'ultimo capitolo.

Yusuke Miyata si rivolge direttamente ai giocatori, prima con felicità nel vedere che i fan ricordano il gioco e lo celebrano con fan art e altri contenuti, poi ringraziandoli:

«Il nostro team di PlatinumGames è davvero al settimo cielo nel vedere così tanti giocatori divertirsi con il gioco, da quelli che giocano già da un po' di tempo, a quelli che hanno appena iniziato. [...] Inoltre, cerchiamo costantemente modi per entusiasmare i nostri giocatori e fornire esperienze di gioco nuove e uniche, mentre ripetiamo il nostro processo quotidiano di tentativi ed errori nella produzione del gioco. Tutti noi qui a PlatinumGames non vediamo l'ora di fornirti maggiori informazioni sui nostri prossimi progetti. Il tuo continuo supporto e amore per i nostri giochi è davvero apprezzato. Grazie mille!»

Vedremo anche cosa succederà ai progetti in cui era coinvolto Kamiya, ma sicuramente non dobbiamo chiederlo a lui.

Per rinfrescarvi la memoria vi potete rileggere la nostra recensione di Bayonetta 3, che avevamo definito «una summa di ciò che di grandioso può fare lo studio nipponico, e questa saga, dal lato estetico e narrativo».