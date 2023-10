Che fine farà l'ultimo gioco di Kamiya dopo il suo addio? «Chiedetelo a Platinum»

Il sorprendente addio di Hideki Kamiya a PlatinumGames ha inevitabilmente scosso fan e addetti ai lavori, che mai si sarebbero aspettati l'abbandono dello storico creatore dallo studio che lui stesso aveva contribuito a fondare.

Lo studio di sviluppo è ormai diventato un pilastro dei giochi action e ha raccolto pienamente l'eredità dell'ex Clover Studio, contribuendo a creare titoli di successo come Bayonetta 3 (lo trovate su Amazon) e NieR Automata.

Advertisement

Prima che il terzo capitolo di Bayonetta fosse portato a compimento, c'era però un altro titolo in sviluppo che sembrava essere particolarmente promettente: parliamo di quel Project G.G. annunciato ormai 3 anni fa e che avrebbe dovuto rappresentare la conclusione di una "trilogia di supereroi" di Kamiya, dopo Viewtiful Joe e The Wonderful 101.

Trattandosi di un titolo che stava dunque molto a cuore al director, molti appassionati hanno iniziato immediatamente a domandarsi che fine avrebbe fatto Project G.G. e se Kamiya sarebbe riuscito a continuare lo sviluppo da qualche altra parte.

Sfortunatamente, pare che il director con il suo addio abbia rinunciato anche a questo progetto: in risposta a un fan curioso di saperne di più, Hideki Kamiya ha semplicemente risposto di «chiedere a Platinum quel che riguarda Platinum».

E la redazione di VGC ha deciso di fare esattamente questo, ricevendo risposte non proprio confortanti: un portavoce si è limitato semplicemente a dire di non poter fare ulteriori commenti riguardanti l'addio del director, rispetto a quanto già rivelato in precedenza.

Il futuro di Project G.G. sembra dunque appeso a un filo molto sottile, ma a questo punto sembrerebbe molto difficile immaginare che possa andare avanti senza il suo creatore.

Tuttavia, è possibile che in questi anni lo sviluppo sia andato abbastanza avanti da consentire di terminare l'opera: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Da parte sua, Hideki Kamiya sembra ormai pensare nettamente al futuro, limitandosi semplicemente a ringraziare i fan per il supporto e l'affetto dimostrato in seguito al suo annuncio.