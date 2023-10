Hideki Kamiya spiega l'addio a Platinum: «Volevo scegliere ciò che ritenevo giusto»

Poco prima della fine di settembre è arrivato un annuncio bomba che ha sorpreso non solo i fan, ma anche tutti gli addetti ai lavori: Hideki Kamiya, celebre director e autore di saghe videoludiche di grande successo, ha deciso di dire ufficialmente addio a PlatinumGames, lo studio videoludico che lui stesso aveva contribuito a fondare.

Un annuncio arrivato davvero come un fulmine a ciel sereno, dato che fino a pochi giorni prima nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una decisione del genere: l'autore parlava costantemente dei suoi desideri per i prossimi videogiochi, in particolare per il futuro di Bayonetta (trovate il terzo capitolo ), ma non ha mai avuto paura di dire la sua anche su temi controversi.

Dopo aver già lasciato intendere, in un messaggio di ringraziamento ai fan, che desiderava maggiore libertà in futuro, adesso Hideki Kamiya ha deciso di esprimersi sulla vicenda senza peli sulla lingua, utilizzando come mezzi di comunicazione un nuovo canale YouTube appena aperto (via TechRaptor).

In questo video dalla durata di circa 10 minuti, il director approfondisce il suo stato d'animo dopo l'addio, sottolineando di sentirsi decisamente meglio, per poi spiegare come mai abbia preso questa decisione così sorprendente:

«Direi che ho lasciato la compagnia perché volevo seguire le mie convinzioni come creatore di videogiochi. Volevo scegliere la strada che ritenevo giusta e andare avanti».

Il director risponde poi a tutti quei fan che temevano un suo ritiro anticipato, spiegando che non ha alcuna intenzione a rinunciare a quella che è ancora la sua più grande passione:

«Non mi ritirerò ancora. Voglio continuare a creare giochi».

Hideki Kamiya ha poi spiegato che al momento non si unirà a nessuno studio videoludico, ma che dovrà restare fermo per un anno. Non è stato spiegato il motivo di questa durata, ma è probabile che si tratti di una clausola riguardante proprio il suo addio a PlatinumGames.

In ogni caso, ha comunque sottolineato tra il serio e il divertito di essere pronto ad accettare qualunque offerta gli garantisca un salario di oltre 100 milioni di yen all'anno (circa 670mila dollari), incoraggiando chiunque abbia un'offerta a farsi avanti.

Per quanto riguarda il futuro del suo canale YouTube, Kamiya ha poi anticipato che intende pubblicare nuovi video in futuro, ma che riguarderanno soltanto cose che gli piacciono e senza alcun valore educativo per chiunque sia interessato a creare videogiochi.

Sarà, insomma, molto diverso da quanto fatto recentemente da Masahiro Sakurai, il papà di Super Smash Bros che si sta preparando a un nuovo divertente progetto.