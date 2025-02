Dopo la fuga di massa arriva il nuovo Annapurna Interactive Showcase

È tempo di tornare a seguire eventi videoludici, e il prossimo da segnare in calendario è l'Annapurna Interactive Showcase, che andrà online il prossimo 24 febbraio.

L'annuncio è arrivato ovviamente dall'azienda in un post su X, in cui Annapurna ha pubblicato un breve trailer (lo trovate poco più sotto) lanciando l'appuntamento ai suoi fan.

L’evento offrirà uno sguardo approfondito al catalogo di titoli previsti per il 2025 e, secondo quanto anticipato dal publisher, includerà anche «qualche sorpresa in più».

Lo show arriva anche in un momento molto importante, perché negli ultimi mesi c'è stata una movimentazione importante all'interno di Annapurna Interactive. Tutto lo staff di uno degli sviluppatori più importanti nel panorama indie diede le proprie dimissioni, e da allora non è chiaro come sia stato ristabilito il gruppo di lavoro.

Per questo l'evento sarà più importante del previsto, perché senz'altro ci darà una chiara risposta a questo dubbio e ci farà capire in che direzione sta andando Annapurna Interactive.

Visto che, tra le altre cose, c'è in ballo il futuro di progetti molto importanti come Control 2 e altri prodotti multimediali in collaborazione con Remedy. Per non parlare del film di Stray, che si aggiunge alla schiera ormai enorme di produzioni tratte da videogiochi.

Il 24 febbraio dalle 18:00 italiane ne sapremo di più, insieme a novità su Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T, e Morsels.

Annapurna Interactive è nota per le sue produzioni indie di alta qualità, tra cui Stray, Outer Wilds e Neon White. I fan si aspettano quindi aggiornamenti su giochi già annunciati e magari la rivelazione di nuovi progetti inediti.

Tra l'altro, degli ex-Annapurna stanno lavorando per acquisire un altro publisher che era in difficoltà. Ovvero Private Division, che ha dalla sua anche dei giochi molto importanti che stanno per uscire.