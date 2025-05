Dopo il rinvio c'è già chi vuole sfidare apertamente GTA 6

Il lancio di giochi come GTA 6 è in grado di manipolare l'intero calendario delle uscite annuali, costringendo le aziende a rivedere i propri piani per i titoli in arrivo.

Successe nel 2013 con Grand Theft Auto V e succederà sicuramente con GTA 6 quando arriverà il prossimo anno.

Il 2025 è salvo per le altre aziende, visto che il sesto capitolo del colosso di Rockstar Games è stato piazzato ufficialmente per il 26 maggio 2026. Tuttavia c'è chi vuole sfidare apertamente GTA 6.

Si tratta di Devolver Digital, l'editore specializzato in produzioni indipendenti che ha confermato di voler duellare con Rockstar all'alba del 26 maggio 2026.

Con il suo solito approccio irriverente alla comunicazione, Devolver Digital ha confermato in realtà una volontà già espressa in precedenza.

Il 26 marzo scorso, l'editore scrisse su X: «Pubblicheremo un gioco esattamente lo stesso giorno e alla stessa ora di GTA6.»

E oggi, con l'annunciato rinvio di cui sopra, Devolver ha rincarato la dose:

«Non potete sfuggirci. Il 26 maggio 2026 sia.»

Ciò che rende ancora più intrigante questa sfida è che Devolver non ha ancora rivelato quale gioco intenda pubblicare in quel giorno fatidico, alimentando speculazioni sul fatto che possa trattarsi di un'elaborata trovata pubblicitaria piuttosto che di un piano concreto.

È inevitabile che GTA 6 prenderà la maggior parte, se non la quasi totalità, delle attenzioni nel periodo in cui uscirà, ma apprezzo comunque l'audacia di Devolver Digital nel voler lanciare una sua produzione.

Nonché la freddezza di cogliere l'occasione per poter fare dell'instant marketing, sfruttando la luce riflessa dell'importanza di GTA 6 per far parlare un pochino anche di sé. Sicuramente qualcuno di voi si ricorderà del titolo di Devolver anche per questa notizia, quindi è già un piccolo successo per l'editore.

Nel frattempo, il rinvio del blockbuster ha già fatto alcuni danni proprio a Rockstar e Take-Two. Decisione che a quanto pare era inevitabile, stando ad alcuni report affidabili.