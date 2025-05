Il rinvio di GTA 6 ha già fatto i primi danni

L'attesa per Grand Theft Auto VI si fa ancora più lunga: Rockstar Games ha ufficialmente rinviato il lancio del titolo al 26 maggio 2026, causando un'immediata reazione negativa sui mercati finanziari.

Le azioni di Take-Two Interactive, casa madre dello studio, hanno subito un calo del 10% nelle contrattazioni pre-market, come riportato dal Financial Times.

Al momento della stesura, il titolo TTWO mostra un parziale recupero (-8,92%), ma il contraccolpo dell’annuncio ha comunque lasciato il segno.

La decisione di posticipare il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) è stata accompagnata da un comunicato ufficiale di Take-Two, con il CEO Strauss Zelnick che ha cercato di rassicurare gli investitori:

«Supportiamo pienamente Rockstar Games nel prendersi il tempo necessario per realizzare la propria visione creativa per Grand Theft Auto VI, che promette di essere un’esperienza d’intrattenimento rivoluzionaria, capace di superare ogni aspettativa.»

GTA 6, annunciato per la prima volta con il trailer del 4 dicembre 2023, era inizialmente previsto per un generico 2025, poi più precisamente per l’autunno dello stesso anno.

Ora, con la nuova data fissata per maggio 2026, l’attesa per quello che molti definiscono il videogioco più atteso di sempre si prolunga di altri mesi.

Nonostante la delusione tra i fan e il calo delle azioni, Take-Two resta fiduciosa nel successo del gioco. La società ha dichiarato:

«Pur prendendo molto sul serio ogni rinvio, e comprendendo l’enorme attesa globale per GTA 6, rimaniamo fermi nel nostro impegno verso l’eccellenza.»

I potenziali effetti economici di questo rinvio non sono ancora del tutto chiari, ma Take-Two ha fatto sapere che pubblicherà i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’anno fiscale 2025 dopo la chiusura dei mercati il 15 maggio 2025, data in cui potrebbero emergere ulteriori dettagli.

Nel frattempo, i fan dovranno armarsi di pazienza, ancora una volta (sperando che il Trailer 2 possa in qualche modo ingannare l'attesa).