Dopo i licenziamenti, Warner Bros ha una nuova IP per il 2025

Warner Bros. Games naviga in acque agitate, ma nonostante tutto c'è anche spazio per delle nuove IP, a quanto pare.

Nonostante le recenti chiusure di importanti studi di sviluppo come Monolith, e conseguenti cancellazioni di progetti in sviluppo, ci sarà una novità in uscita nel 2025.

Un'indiscrezione emersa da LinkedIn (scoperta da GamesRadar) suggerisce che l'azienda stia lavorando a una nuova proprietà intellettuale, da lanciare entro la fine dell'anno.

Il profilo di Brandon Maraia, game design lead presso Warner Bros. Games, ha rivelato che lo sviluppatore sta supervisionando «un nuovo gioco basato su una IP non ancora annunciata, con lancio previsto nel 2025».

Maraia occupa questa posizione da maggio 2023 e, secondo quanto riportato nel suo profilo, è «responsabile della progettazione dell'esperienza utente iniziale, della narrativa, delle missioni e della personalizzazione del giocatore».

Questi indizi non ci danno nessuna idea concreta sul tipo di esperienza in sviluppo, anche perché l'idea di un titolo con elementi narrativi significativi e meccaniche di personalizzazione, possibilmente in un contesto open-world o ruolistico, è qualcosa che Warner Bros ha portato sul mercato in varie occasioni pertanto potrebbe essere qualunque cosa.

L'unica informazione utile arriva da una dichiarazione passata di Jason Schreier di Bloomberg. Il giornalista aveva infatti rivelato che, dopo il lancio di La Terra di Mezzo: l'Ombra della Guerra, Monolith stava lavorando a una nuova proprietà intellettuale prima di essere riassegnato al progetto Wonder Woman.

La notizia di una possibile nuova IP arriva in un momento a dir poco complesso per Warner Bros. Games, che non sembra avere una direzione precisa. L'azienda ha perso moltissimo in termini finanziari per colpa di flop devastanti come quello di Suicide Squad e MultiVersus, e la speranza è che questa nuova IP non segua quello stesso destino.

E in tutto questo non ci sono ancora notizie di un nuovo Batman, di cui si vociferà già da un po'.