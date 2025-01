Xbox dice addio alle esclusive? Fa bene, per i giocatori

Che Phil Spencer avesse deciso di varare una strategia molto più aperta per il futuro di Xbox, non è di certo una sorpresa. Il fatto, però, che il CEO di Microsoft Gaming si sia esposto in modo così diretto, in questi ultimi giorni, non lascia più dubbi a nessuno: le console Xbox non spariranno affatto, ma l'interesse del gigante di Redmond è portare i suoi giochi su più piattaforme possibili, dove i giocatori possano godersele a prescindere dall'hardware su cui lo faranno.

È per questo motivo che a breve vedremo Indiana Jones e l'Antico Cerchio anche su PS5, è per questo motivo che Doom: The Dark Ages sarà ovunque fin dal day-one ed è sempre per questo motivo che, durante il recente Xbox Developer Direct, praticamente tutti i giochi meno South of Midnight erano multipiattaforma.

I giocatori avranno così la possibilità di vivere le produzioni degli Xbox Game Studios comprandole su Xbox, comprandole altrove, comprandole su PC o giocandole come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), senza acquistarle.

Ma è la strada giusta per il futuro di Xbox? Vedere uno Starfield anche su PS5 è quello che serve per la piattaforma di gioco di casa Microsoft? Secondo i nostri lettori, decisamente sì.

Xbox e le esclusive: il vostro pensiero

Nei giorni scorsi, abbiamo proposto sulle nostre pagine un sondaggio flash, in cui vi abbiamo chiesto quale fosse la vostra posizione circa la strategia ribadita da Phil Spencer. Il responso è stato più chiaro che mai: il 22% dei votanti ritiene che le esclusive per Xbox non abbiano più senso, mentre il 43% addirittura pensa che le esclusive non abbiano ormai più senso per nessuno. Non a caso, in effetti, anche PlayStation si sta aprendo sempre di più al mondo PC.

Un altro 22% pensa che Spencer avrebbe dovuto mantenere esclusive quantomeno le produzioni interne, mentre solo il 13% pensa che tutte le produzioni Xbox dovrebbero essere su Xbox, e basta.

Se andiamo a sommare le votazioni, in pratica il 65% ritiene che le esclusive non abbiano più senso (per Xbox o in generale), mentre il 35% avrebbe voluto mantenerle, o per tutte le produzioni degli Xbox Game Studios o quantomeno per quelle più di richiamo – che siano Gears, Halo, Fable o Starfield.

Di seguito, il riassunto dei risultati del sondaggio: