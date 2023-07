Dopo Fortnite, Dragon Ball tornerà in un nuovo battle royale

Se l'ingresso di Goku e dei suoi compagni su Fortnite poteva sembrarvi particolarmente bizzarro, probabilmente non avete ancora visto niente: PUBG Mobile ha infatti annunciato l'imminente arrivo di un nuovo evento crossover, dedicato proprio a Dragon Ball Super.

Una collaborazione particolarmente importante, data l'innegabile importanza del franchise non solo per gli anime e i manga, ma anche nel mercato videoludico con adattamenti apprezzati dai fan (trovate Dragon Ball Z Kakarot in sconto per il Prime Day su Amazon) e che potrebbe spingere più di un giocatore a provare il battle royale su mobile.

Tramite un comunicato stampa, il team di PUBG Mobile ci fa sapere che l'aggiornamento 2.7 introdurrà la possibilità di utilizzare molti dei personaggi di Dragon Ball più popolari: Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan e Frieza.

Per giustificare il loro arrivo, la nuova patch — che sarà online dal 13 luglio — introdurrà due nuove modalità a tema: nella prima, i giocatori continueranno a godersi la formula tipica del battle royale, esplorando però diverse aree a tema Dragon Ball Super.

La seconda modalità è invece molto più intrigante, dato che abbandonerà del tutto la formula classica e vi permetterà di impersonare gli eroi e i cattivi della saga, utilizzando le loro mosse speciali per provare a restare in vita fino alla fine.

Saranno poi disponibili diversi contenuti cosmetici a tema acquistabili per il vostro avatar: un'occasione imperdibile per tutti i fan di PUBG e Dragon Ball dunque, con gli eventi che saranno disponibili come sempre gratis.

Ricordiamo che Dragon Ball è ormai diventato un franchise molto importante anche per i videogiochi: proprio negli scorsi mesi, Bandai Namco aveva celebrato vendite record per i suoi picchiaduro Xenoverse 2 e FighterZ.

Lo scorso marzo era stato inoltre svelato ufficialmente il primo teaser per il quarto capitolo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ma attualmente non è ancora disponibile alcuna ulteriore novità al riguardo.