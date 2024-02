Dopo Elden Ring, Shadow of the Erdtree ha "perso" George R.R. Martin

Ci sono state due cose con cui From Software ha voluto calcare la mano nel raccontare Elden Ring prima del lancio: il fatto che fosse un open world e il coinvolgimento di George R.R. Martin, autore della celebra saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ovvero i romanzi da cui è tratta la celeberrima serie de Il Trono di Spade (la trovate in Blu-Ray su Amazon).

Lo scrittore ha lavorato a stretto contatto con From Software per realizzare il contesto narrativo dell'Interregno e dei Senzaluce, in una collaborazione che Martin ha raccontato con grande trasporto nelle prime occasioni dopo l'uscita del gioco.

Ed è indubbio che il nome di George R.R. Martin abbia dato ad Elden Ring una risonanza mediatica che i giochi di From Software non hanno mai avuto, arrivando alle orecchie anche dei giocatori più casuali e dei non-giocatori, addirittura.

E, con il reboante annuncio di Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring che From Software ha trionfalmente mostrato qualche ora fa, è arrivato anche un aggiornamento riguardo il rapporto tra Martin e la casa di sviluppo nipponica.

Rapporto che non c'è, come racconta Hidetaka Miyazaki in una lunga intervista a IGN US.

Tra le tante domande rivolte al director nella profonda e bella intervista, è stato chiesto se George R.R. Martin sia stato in qualche modo coinvolto anche per i contenuti narrativi di Shadow of the Erdtree, un quesito a cui Miyazaki ha risposto in maniera molto diretta:

«Il modo in cui è stata incorporata la storia di George Martin è lo stesso del gioco base con Elden Ring. E per evitare malintesi, vogliamo solo sottolineare che non ha scritto nulla di esclusivo e nuovo per questo DLC.»

Tuttavia la storia scritta da George R.R. Martin scritta nella fase iniziale è ancora valida e, anzi, è servita a From Software per questa espansione:

«Lui e i suoi miti che ha creato per noi sono coinvolti nella creazione di Shadow of the Erdtree allo stesso modo. E la ragione di ciò è che nel realizzare il gioco base e Elden Ring, abbiamo preso spunto da quel mito, ma ne abbiamo preso solo una parte. Abbiamo preso spunto da una parte che ha creato la storia di Elden Ring e creato il mondo che volevamo immaginare, e Shadow of the Erdtree è ancora un'altra parte di quel mito originale che ha scritto e che ci ha ispirato a creare la storia di questo DLC.»

Nel riconoscere il grande valore del lavoro originale di Martin, Miyazaki svela anche il rammarico di non essere riuscito ad incontrare mai lo scrittore di persona per condividere l'entusiasmo per l'uscita di Elden Ring e fare una chiacchierata faccia a faccia.

Il reveal di oggi ci ha dato anche l'opportunità di togliere qualsiasi dubbio sul fatto che Shadow of the Erdtree possa essere incappato in dei problemi, visto il cambio di proprietà di Elden Ring che c'è stato nei giorni scorsi tra Bandai Namco e From Software.