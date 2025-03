Dopo Death Stranding 2, Hideo Kojima torna anche in Control

Mentre il mondo sta impazzendo per Death Stranding 2, Remedy Entertainment ha deciso di dare ai fan di Hideo Kojima una nuova possibilità, grazie a Control.

Remedy Entertainment ha appena pubblicato l'update 1.30 per Control: Ultimate Edition su PC, con la promessa che presto raggiungerà anche le console PS5 e Xbox Series X|S.

Questo aggiornamento non si limita a ritocchi tecnici, ma rappresenta una vera democratizzazione dei contenuti precedentemente esclusivi, insieme a miglioramenti grafici sostanziali che spingeranno l'inquietante mondo del Federal Bureau of Control verso nuovi livelli di immersione visiva.

Tra questi c'è anche la missione "Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience", ora disponibile per chiunque raccolga i collezionabili Dr. Tokui Tapes nel Laboratorio Extrasensoriale del Settore Ricerca. Questo contenuto vanta il contributo vocale proprio di Hideo Kojima, ed era precedentemente un'esclusiva della versione Digital Deluxe per PlayStation 4.

Anche l'aspetto estetico del gioco riceve un trattamento democratico. Quattro costumi precedentemente bloccati come bonus pre-order o ricompense speciali sono ora accessibili a tutti i giocatori. La Astral Dive Suit, la Tactical Response Gear, la Urban Response Gear e l'Extradimensional Suit possono essere equipaggiate direttamente dal Control Point nell'area Central Executive.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento introduce una serie di miglioramenti grafici sostanziali che spingeranno l'esperienza visiva oltre i confini attuali. Tra le novità più rilevanti troviamo il supporto HDR, una modalità Ultra ray-tracing con più raggi per pixel e maggiore stabilità temporale, e il supporto per monitor ultra-wide fino al formato 48:9.

Remedy ha anche implementato il supporto per risoluzioni di rendering superiori al 4K, aggiornato l'SDR a 10bit (rispetto ai precedenti 8bit) per ridurre le bande di colore visibili, e migliorato il rilevamento dell'adattatore grafico all'avvio. L'esperienza DLSS è stata completamente rivista con il passaggio alla versione 3.7, che offre una maggiore stabilità temporale e supporto per risoluzioni arbitrarie.

Un bel modo per tornare su Control, in attesa del secondo capitolo che intanto è entrato in produzione, e sulla scia dell'hype per Death Stranding 2.