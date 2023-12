Dopo Baldur's Gate 3, ecco il GDR che dovreste tenere d'occhio

Baldur's Gate 3 ha avuto il merito di far tornare in auge i giochi di ruolo classici, quelli complessi e stratificati sia in termini di regolamento che di cose che il giocatore deve imparare in poco tempo. Come l'ambientazione, quella dei Forgotten Realms, creata tra gli altri dal leggendario Ed Greenwood che sarà anche l'autore del mondo di Unforetold: Witchstone, in arrivo nelle prime settimane del 2024.

Basato ancora una volta sul regolamento della quinta edizione di Dungeons & Dragons, che potete tenere sempre al vostro fianco grazie al manuale che trovate su Amazon, il titolo di Spearhead Games è stato presentato in realtà qualche settimana fa, ma ve lo vogliamo ricordare perché arriverà tra pochissimo e potrebbe essere una piccola sorpresa.

Unforetold: Witchstone è un gioco di ruolo sandbox con un sistema di influenza profondo e reattivo che permetterà di «plasmare il destino del mondo», come spiega in maniera altisonante il team di sviluppo sul sito ufficiale.

Proprio come Baldur's Gate 3, infatti, le scelte dei giocatori potranno influire in maniera importante sul mondo di gioco e i suoi eventi, con un tiro di dado a sancire il risultato finale di queste.

In Unforetold: Witchstone potrete creare ovviamente il vostro personaggio basandovi sulle regole base di Dungeons & Dragons, ma nel mondo di Kalsundia.

L'universo narrativo scritto dal già citato Ed Greenwood autore dei Forgotten Realms avrà degli abitanti che agiranno e reagiranno con uno scopo, con personalità uniche e la possibilità di diventare amici o nemici dei giocatori in base alle loro azioni. Spearhead Games ha promesso che le scelte cambieranno in maniera dinamica il mondo di gioco, relativamente al modo in cui i suoi abitanti vedranno il gruppo di eroi protagonisti.

Il tutto con un sistema di combattimento a turni che premierà la tattica e l'ottimizzazione delle potenzialità del proprio gruppo di protagonisti, con la possibilità di utilizzare le ombre per avere un approccio stealth innovativo, nonché manipolare l'ambiente circostante per creare effetti inaspettati.

Ovviamente tutte queste intenzioni andranno verificate provandolo con mano, ma Unforetold: Witchstone sembra un progetto molto interessante che potrete scoprire anche voi dal 25 gennaio 2024, quando il gioco andrà in accesso anticipato su Steam.

Se siete in vena di giochi di ruolo classici, invece, di recente è uscito anche Warhammer 40,000: Rogue Trader, che vi consigliamo di recuperare se volete un'esperienza ruolistica pura e cruda.