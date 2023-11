DOOM si prepara a festeggiare 30 anni con una reunion straordinaria

Dire che DOOM è stato un videogioco leggendario è a dir poco un eufemismo, e a raccontarcelo alla soglia dei 30 anni dall'uscita saranno a breve due degli ideatori del gioco, i più iconici e famosi: John Romero e John Carmack.

Un videogioco che è entrato nella cultura pop, diventato l'emblema della scena PC e del mondo degli appassionati di hardware come dimostrano i tanti modi e luoghi in cui è stato fatto girare, tra cui il blocco note.

DOOM è anche arrivato al cinema con una trasposizione poco decente e potrebbe tornare a breve sul grande schermo, con un regista fortunatamente più capace e promettente almeno sulla carta.

Sono passati 30 anni dall'uscita di quel leggendario shooter su floppy disk e, dopo tanti anni, Romero e Carmack si ritroveranno per uno speciale evento commemorativo.

"To Hell an Back" si chiama lo speciale streaming, un nome decisamente azzeccato per un'occasione davvero rara per gli appassionati di videogiochi.

Nella giornata dell'8 dicembre alle ore 21:00 italiane, John Romero e John Carmack si ritroveranno nel canale Twitch del primo (lo trovate qui) per una chiacchierata che riguarda DOOM. Una di quelle chiacchierate che non capitano di recente e che non ci dovremmo perdere per nessun motivo.

Romero aveva già parlato qualche anno fa della sua creazione, ma la reunion con Carmack è un evento decisamente imperdibile. Negli anni Romero ha continuato ovviamente a lavorare nel mondo dei videogiochi, indicando ad un certo punto anche una sorta di successore di DOOM in qualche modo.

Sarà interessante anche rivedere John Carmack dopo il suo addio a Meta di qualche tempo fa, per altro.

Per un tuffo nel viale dei ricordi, sappiate che i vecchi giochi della serie sono disponibili all'interno della Doom Slayers Collection, che potete trovare comodamente su Amazon per rivivere i fasti dell'epoca.