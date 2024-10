DON'T NOD è in difficoltà: ricavi in calo e licenziamenti in arrivo

Il 2024 del mercato dei videogiochi continua a dimostrare problemi all'interno del sistema economico, e anche DON'T NOD non sembra stia affrontando il suo momento migliore dal punto di vista finanziario.

Nonostante il grande apprezzamento dei suoi prodotti da Life is Strange (lo trovate su Amazon) in poi, l'azienda non sembra aver ancora trovato la quadra dal punto di vista di costi e ricavi.

DON'T NOD ha pubblicato i risultati finanziari del primo semestre del 2024, evidenziando una significativa riduzione dei ricavi operativi e un impatto negativo sui guadagni dovuto alle scarse performance commerciali delle ultime uscite.

Ricavi hanno subito un calo dell'11%, scendendo a €14.6 milioni rispetto ai €16.5 milioni dell'anno precedente.

Il calo, spiega l'azienda, è da attribuire principalmente alla conclusione dello sviluppo di alcuni giochi e alla mancanza di nuovi progetti in co-produzione. La vendita dei titoli di catalogo, come Vampyr e Life is Strange, ha contribuito positivamente, ma non abbastanza da compensare il calo.

Di conseguenza, l'azienda ha registrato una svalutazione non monetaria di €31.6 milioni, dovuta alle stime di vendita future inferiori per Jusant e Banishers: Ghosts of New Eden. Due progetti in fase di concept (P12 e P13) sono stati temporaneamente sospesi, contribuendo a una svalutazione aggiuntiva di €7.6 milioni.

Di conseguenza, spiega DON'T NOD, sarà inevitabile ricorrere a dei licenziamenti:

«A fronte del deterioramento dei risultati, e nonostante le azioni già intraprese, l'azienda è ora costretta a prendere in considerazione un progetto di riorganizzazione per salvaguardare la propria competitività in un ecosistema sempre più esigente e concorrenziale. Questo progetto potrebbe avere un impatto sulla forza lavoro di DON'T NOD in Francia e potrebbe riguardare fino a 69 posti di lavoro.»

Nonostante le difficoltà, DON'T NOD proseguirà lo sviluppo dei suoi prossimi giochi, tra cui Lost Records: Bloom & Rage, con il primo episodio previsto per febbraio 2025 che abbiamo visto in anteprima, e i progetti P10 e P14, che dovrebbero essere pubblicati entro il 2027.