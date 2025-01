Dishonored 2 si aggiorna a sorpresa, dopo quasi 9 anni

Arkane Studios ha deciso di aggiornare a sorpresa Dishonored 2 ancora una volta, sia su PC che su console, dopo quasi 9 anni dall'uscita ufficiale del secondo capitolo.

Ricordiamo infatti che il videogioco stealth (che trovate su Amazon) venne rilasciato a fine 2016 e che ormai da tempo l'IP sembrava ormai abbandonata a sé stessa, motivo per il quale era davvero difficile aspettarsi un nuovo aggiornamento.

Eppure è esattamente ciò che è accaduto: come segnalato da Pure Xbox, chi ha installato il titolo sui propri dispositivi si è visto improvvisamente segnalare un aggiornamento particolarmente corposo, corrispondente alle intere dimensioni del gioco completo.

Non è stato pubblicato alcun comunicato che possa fare chiarezza sulla natura di questo aggiornamento, ma fortunatamente il database di SteamDB è stato in grado di fare chiarezza, sottolineando che sono stati modificati i «language depots»: in altre parole, pare siano state implementate modifiche soltanto al modo in cui vengono gestite le diverse traduzioni di gioco.

Le dimensioni stesse della patch sarebbero in realtà di circa 230MB, il che significa che si tratta di uno di quegli aggiornamenti che purtroppo richiede una nuova installazione di gioco.

Non è stato in ogni caso segnalato alcuna ulteriore tipologia di novità o miglioramento "next-gen", il che rende la natura di questa patch decisamente bizzarra.

Ovviamente i fan stanno già iniziando a fantasticare su cosa possa significare un aggiornamento rilasciato in questo periodo che, secondo alcuni utenti, potrebbe suggerire un possibile ritorno della serie Dishonored.

C'è da dire che effettivamente la patch è arrivata pochi istanti dopo l'annuncio di un nuovo Xbox Developer Direct, dove sarà svelato anche un gioco misterioso: difficile però capire se si tratti o meno di una semplice coincidenza.

In passato Arkane aveva ammesso che avrebbe voluto trasformare Dishonored in una trilogia, ma fu proprio Bethesda a mettere il veto su un terzo capitolo: chissà che questo aggiornamento non significhi che possano anche aver cambiato idea.