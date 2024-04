Dino Crisis 2, il remaster dei fan non è estinto (ed è gratis)

Quello di Dino Crisis è un nome che spunta fuori ogni due per tre, tanto che qualcuno sta dando vita a un remaster amatoriale del secondo capitolo.

Lasciato da parte i remake di Resident Evil, il cui quarto capitolo lo potete ordinare su Amazon, la saga di Regina è sempre richiesta a gran voce.

Advertisement

E se Capcom al momento non sembra volerne sapere ci pensano i fan a produrre dei remake, o qualcosa di simile, come in questo caso.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Dino Crisis 2 Classic Rebirth sostituisce alcune vecchie tecnologie ormai obsolete di oltre 20 anni fa per rendere il gioco più fluido sui PC attuali.

Invece di DirectDraw 7, il gioco utilizza Direct3D 9 per una migliore compatibilità con le moderne GPU (trovate un video poco sotto).

Inoltre, utilizza XInput, RawInput e altri al posto di DirectInput 7, oltre al fatto che la mod aggiunge il supporto a XAudio2 per il suono, oltre a uno speciale lettore video che non necessita di codec aggiuntivi.

Questa rimasterizzazione corregge un sacco di cose che non andavano bene nel gioco originale: riporta alla luce effetti grafici mancanti o rovinati, si assicura che la musica venga riprodotta in modo fluido e aggiunge gli effetti sonori assenti.

Inoltre, Dino Crisis 2 Classic Rebirth presenta anche una correzione per un problema di frame rate, visto che ora è possibile giocare senza problemi a 20, 30 o 60 fotogrammi al secondo.

In altre parole, invece di migliorare solo la grafica, questo progetto fornisce importanti miglioramenti alla qualità del gioco. Si tratta inoltre di una rimasterizzazione gratuita, che potete scaricare subito da questo indirizzo.

Nel mentre, Capcom è ancora silente riguardo al ritorno di Dino Crisis, ad eccezione della pubblicazione delle colonne sonore dei primi due capitoli su Steam.

Vero anche che, sebbene suoni come una mezza beffa, la software house nipponica si ricorda di festeggiare le ricorrenze, celebrando il compleanno della saga.