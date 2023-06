Diablo IV per PS5 già in sconto! Approfittatene!

Su eBay, il famoso sito di e-commerce, è disponibile una fantastica offerta che consente di acquistare la versione PS5 di Diablo IV a prezzo scontato! eBay, come di consueto, offre ogni giorno una moltitudine di promozioni. Noi abbiamo analizzato e selezionato per voi le più interessanti, per permettervi di sfruttare le occasioni più vantaggiose tra quelle proposte sul sito.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere la versione PS5 di Diablo IV a soli 69,90€, rispetto agli usuali 84,90€ di listino, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 15€. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

In Diablo IV, vi ritroverete ad affrontare un'infinità di nemici malefici, con un'ampia gamma di abilità da perfezionare e tesori leggendari da scoprire. Tuttavia, Diablo IV non è solo un'esperienza solitaria: potete immergervi nel gioco con i vostri amici, condividendo insieme sia le sfide che i momenti di trionfo.

Diablo IV offre inoltre la possibilità del cross-play e il progresso condiviso su tutte le piattaforme disponibili. Ciò elimina la necessità di aree di attesa, rendendo l'esperienza di gioco ancora più fluida, coinvolgente e diretta.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che "la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti, visto che Diablo IV è seriamente rivolto anche a chi non ha mai toccato un capitolo della saga Blizzard in vita sua. Graficamente ed esteticamente sontuoso, dotato di un'atmosfera che si taglia con il coltello e di un open world che - incredibile ma vero - riesce davvero a restituire quella sensazione di oscuro degrado e raccapriccio che pervade ogni angolo del mondo".

Su eBay potrete trovare un'ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo Diablo IV.

