Diablo 4, streamer perde 173 ore di progressi a causa di un bug "ingiusto"

Diablo 4 è arrivato da una manciata di giorni, ma a quanto pare diversi giocatori hanno già speso centinaia di ore nel nuovo e appassionante ARPG di Blizzard.

Il sequel di Diablo 3 (trovate la Eternal Collection su Amazon) ha infatti avuto da subito un numero di utenti realmente sorprendente.

Nella nostra video recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Se già di recente uno streamer ha buttato 24 ore di gioco per essersi addormentato, a un altro fan è successa una cosa decisamente peggiore.

Come riportato anche da GamingBible, un altro giocatore ha perso 173 ore di progressi nel gioco a causa di un bug apparentemente "ingiusto".

Lo streamer "Quin69" ha lavorato sodo per salire di livello, ma a quanto pare è stato ucciso da quello che lui stesso definisce «il bug più ingiusto di Diablo 4».

Lo streamer ha spiegato: «Fratello, ho finito la mappa del ca**o. Questa è una stro**ata. Nella schermata di caricamento, il mio personaggio è morto».

Quin69 ha ulteriormente chiarito di essere morto in una schermata di caricamento durante il trasferimento in città, mentre si trovava in una zona di invulnerabilità, aggiungendo che Blizzard dovrebbe «sistemare il gioco».

Lo streamer aveva raggiunto il 100% della campagna e si trovava a un impressionante livello 91, a soli nove livelli dall'agognato 100. Il salvataggio era esattamente di 172 ore e 50 minuti e con 71.087.522 oro.

Blizzard non ha ancora risposto all'incidente, quindi non sappiamo se sarà in grado di "rianimare" il personaggio dello streamer (speriamo per lui di sì)

