Diablo 4 migliorerà le sue classi, dopo la patch più odiata

L'ultimo aggiornamento di Diablo 4 ha aperto un vero e proprio caso all'interno della community, con tantissimi fan che sono rimasti delusi dopo che la patch ha quasi "distrutto" diverse build solo per provare a rendere le sfide dell'endgame più difficili.

Una decisione che non è piaciuta quasi a nessuno, portando non solo a un'ondata di review bombing ma anche a feroci critiche arrivate perfino dal produttore del secondo Diablo, che ha accusato Blizzard di aver fatto queste scelte volutamente e non per errore.

Si è trattato indubbiamente di un brutto inciampo per il titolo che ha conquistato il mese di giugno con vendite record, ma c'è anche da dire che Blizzard ha ammesso le sue colpe, promettendo di non commettere mai più modifiche del genere e di sistemare il tutto il prima possibile con i dovuti correttivi.

Il primo passo arriverà ufficialmente tra pochi giorni: come riportato da GamingBolt, gli sviluppatori hanno infatti annunciato l'arrivo della patch 1.1.1, che servirà a potenziare e rendere maggiormente efficaci due classi di Diablo 4 (lo trovate su Amazon).

L'aggiornamento sarà scaricabile da tutti gli utenti a partire da martedì 8 agosto e si concentrerà prevalentemente su buff per Barbaro e Incantatrice: nel primo caso saranno aggiustate meccaniche per rendere più semplice l'aumento della forza, mentre per la seconda classe sarà migliorata la sua resistenza per le missioni endgame.

Inoltre, l'Incantatrice potrà sfruttare diversi buff alle sue magie, con l'obiettivo di aumentare il potenziale di ulteriori build. In fondo, l'obiettivo di Blizzard con la controversa patch era proprio quello di incoraggiare la costruzione di diversi set, anche se il modo con cui si era deciso di intervenire era indubbiamente quello errato.

Se siete curiosi di scoprire tutti dettagli delle novità in arrivo, vi rimandiamo al changelog ufficiale al seguente indirizzo, ma al momento è disponibile soltanto in lingua inglese.