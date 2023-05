Ora potete visitare una chiesa dedicata a... Diablo 4

Abbiamo visto tanti modi particolarmente d'impatto per promuovere il lancio di un videogioco: solo di recente, pensiamo alle edicole votive di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Napoli o, rimanendo in Italia, alla statua di Aloy nel bel mezzo di Firenze per il lancio di Horizon: Forbidden West. Anche Diablo 4 non poteva essere da meno ed ecco che il titolo di Activision Blizzard ha deciso di impadronirsi addirittura di una chiesa, ribattezzata per l'occasione come La Cattedrale di Diablo.

La notizia, diffusa dall'account Twitter ufficiale del gioco, è relativa a una esposizione in Francia, presso Cambrai: dal 6 maggio all'11 giugno è infatti possibile visitare liberamente la Chapelle Des Jesuites, una struttura che risale addirittura al 1692 e che in passato è stata utilizzata come luogo di culto, ma anche come prigione e museo – e che è sconsacrata dal 1958.

Advertisement

La realizzazione è davvero d'impatto: la Chapelle è stata infatti decorata con venti dipinti realizzati dall'artista Adam Miller in stile barocco, che richiamano la mitologia, l'iconografia e i simbolismi della saga di Diablo. Gironzolando per la chiesa sconsacrata, quindi, è possibile imbattersi in cose come quelle che potete vedere nelle immagini condivise poco sotto da un visitatore.

Per portarvi a scoprire più da vicino l'iniziativa, Activision Blizzard ha anche messo insieme un video dietro le quinte della realizzazione della Cattedrale di Diablo – dove potete vedere l'artista all'opera e il modo in cui sono state installate le sue tele all'interno della struttura.

«100% pura malvagità» assicura Blizzard, nel video ad alto contenuto di demoni.

Manca effettivamente molto poco al debutto di Diablo 4, che uscirà il 6 giugno prossimo su PC e su console. Se interessati, lo trovate nelle diverse edizioni su Amazon.

Nelle scorse settimane vi abbiamo già parlato delle nostre primissime impressioni dalla closed beta, in attesa poi della recensione finale.

Per tenervi pronti, potete già misurarvi con i requisiti ufficiali per giocare su PC, consci che Blizzard ha costruito il gioco con una sua parabola e non immaginandolo come se fosse un'opera «a cui giocare per sempre», senza quindi la soddisfazione di una sfida finale in cui prevalere.

Per ingannare l'attesa, ora potete anche mettere in conto una passeggiatina in Francia.