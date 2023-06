Diablo 4 ha battuto un nuovo record "infernale"

Diablo 4 si è già rivelato un incredibile successo per Blizzard: l'ultimo capitolo della celebre saga infernale ha già ottenuto numeri impressionanti, diventando anche uno dei prodotti videoludici più importanti di sempre per la compagnia.

Il team di sviluppo ha impiegato grandi sforzi non solo nella produzione di un titolo che si è già rivelato una delle produzioni di punta del 2023, ma anche per l'intera campagna marketing di Diablo 4 (lo trovate su Amazon) che, a giudicare dai risultati, ha sicuramente prodotto i suoi frutti.

La scorsa settimana si era già rivelato il titolo con le vendite più rapide nella storia di Blizzard, ma in queste ore sono anche arrivati i primi risultati di vendita, con cifre a dir poco "infernali". E non è un termine che utilizziamo a caso.

Come riportato infatti dal New York Times (via ComicBook), Diablo 4 ha già incassato ben 666 milioni di dollari in soli 5 giorni dal lancio ufficiale: l'utilizzo di questa cifra, qualora ci fossero dubbi, non può che confermare l'eccellente lavoro svolto in sede di marketing per questa importante produzione.

Anche il general manager Rod Fergusson ha ammesso che il team ha investito molto in questo settore, giustificando il tutto con l'intenzione di arrivare ad un pubblico più giovane.

Non si può infatti negare che da tempo Blizzard stia cercando di puntare tutto su un pubblico più moderno, prima con il capitolo mobile Immortal — che, a prescindere da come la pensiate, ha comunque dimostrato di essere un successo — e ora con il quarto capitolo principale della serie.

Il futuro della saga sembrerebbe essere dunque particolarmente roseo, soprattutto considerando che sono già in programma nuove espansioni per Diablo 4.

Nel frattempo, gli sviluppatori sono al lavoro anche per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco, a partire da nuove impostazioni per la grafica nelle prossime patch.