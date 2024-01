Diablo 4 è morto? No, c'è una data importante

Diablo 4 è ancora in attesa della vera "resurrezione" grazie a nuovi contenuti per il titolo Blizzard.

Il quarto capitolo della saga, che potete trovare anche su Amazon, è stato uno dei giochi più importanti del 2023, nonostante un calo di interesse e giocatori post-lancio.

Ora, in attesa che Diablo 4 possa arrivare all'interno di Xbox Game Pass, anche se ci vorrà un po', c'è una data da segnare in rosso sul calendario.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, Blizzard Entertainment ha finalmente confermato la data di lancio della Stagione 3 di Diablo 4, la quale inizierà il 23 gennaio.

Ulteriori informazioni arriveranno sicuramente questa settimana o al massimo la prossima.

La precedente Stagione 2, nota anche come Stagione del Sangue, è stata lanciata il 17 ottobre.

Ha introdotto una nuova missione e un nuovo personaggio (la cacciatrice di vampiri Erys, doppiata da Gemma Chan), nuovi poteri vampirici, cinque boss endgame aggiuntivi, una gestione migliorata dell'inventario per le gemme e ricompense Renown.

In Season of Blood, Blizzard ha introdotto un nuovo contenuto endgame chiamato Abbatoir of Zir, un dungeon di punta in cui i giocatori hanno dieci minuti per riempire una barra che genera tre Bloodseekers.

La Stagione 2 di Diablo 4 è stata ben accolta, a differenza della Stagione 1, nota anche come Stagione dei Maligni, che si è svolta dal 20 luglio al 17 ottobre.

Ricordiamo anche che durante la BlizzCon 2023 Blizzard ha alzato il sipario sulla prima espansione di Diablo 4, chiamata Vessel of Hatred: ecco di che si tratta.

Ma non solo: dalla cerimonia di apertura della BlizzCon è arrivata anche una bella novità per i fan più affezionati di Diablo, visto che sono stati annunciati board game e gioco di ruolo cartaceo.

Per concludere, se volete scoprire cosa ne pensiamo del gioco in questione, recuperate la nostra recensione.