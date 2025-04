Diablo 4 arriverà anche su Nintendo Switch 2?

Blizzard ha recentemente espresso il proprio interesse nel portare Diablo 4 su Nintendo Switch 2, ma al momento la questione principale riguarda la complessità di adattare le sue componenti live-service a una piattaforma ibrida come quella Nintendo.

Durante un’intervista concessa a Gamertag Radio, il general manager di Diablo presso Blizzard, Rod Fergusson, ha parlato della possibilità di vedere il gioco (che trovate su Amazon) arrivare sulla nuova console, sottolineando sia l’opportunità commerciale che le sfide tecniche connesse.

Secondo Fergusson, l’idea di portare Diablo 4 su Switch 2 è tutt’altro che remota, specialmente considerando il precedente positivo con Diablo 3 e Diablo 2: Resurrected, già disponibili su Switch.

Il salto generazionale della console, inoltre, non rappresenta più un ostacolo per quanto riguarda la potenza hardware. Il vero nodo da sciogliere riguarda invece il funzionamento dell'infrastruttura online della console, che non è ancora del tutto allineata con le esigenze di un titolo interamente online come Diablo 4.

Pur riconoscendo che Switch 2 è tecnicamente in grado di far girare Diablo 4, Fergusson ha evidenziato come la vera sfida sia garantire un'esperienza fluida e coerente con l’offerta live-service del gioco.

Il supporto alle funzionalità online su Switch, infatti, si è dimostrato complesso in passato, e questo rappresenta un punto critico da affrontare prima di poter confermare il porting.

Un ulteriore problema è legato alla natura portatile della console. Sebbene il dispositivo possa connettersi a Internet, la possibilità di giocare in mobilità — magari sfruttando hotspot mobili o reti Wi-Fi pubbliche — non garantisce la stabilità richiesta per un’esperienza di gioco online-only.

Questo limita il principale vantaggio competitivo della Switch, ovvero la sua natura ibrida, quando si tratta di titoli come Diablo 4.

Nonostante ciò, Fergusson si dice fiducioso che con il lancio imminente della console e il suo inevitabile sviluppo nel tempo, le difficoltà relative ai servizi online diventeranno sempre più gestibili, rendendo un’eventuale versione per Switch 2 molto più plausibile.

Alcune indiscrezioni suggeriscono addirittura che Blizzard abbia già iniziato i lavori su una versione dedicata.

Nel frattempo, il supporto per Diablo 4 su altre piattaforme continua a essere molto attivo. La roadmap per il 2025 è già stata delineata, e si pensa già ai prossimi 10 anni.