Diablo 2, il fan remake esiste, e lo potete provare gratis

Diablo 4 sta continuando la sua corsa, ma a quanto pare un fan ha ora fatto un regalo niente male ai fan del classico Diablo 2.

Il quarto capitolo della saga, che potete trovare anche su Amazon, è stato uno dei giochi più importanti del 2023, ma gli appassionati non hanno dimenticato i vecchi episodi.

Quindi, in attesa che Diablo 4 possa arrivare all'interno di Xbox Game Pass, anche se ci vorrà un bel po' di tempo, arriva ora un fan remake davvero niente male.

Come riportato anche da DSO Gaming, il 3D Environment Artist Michal Wawruch ha pubblicato una demo del suo remake di Diablo 2 in Unreal Engine 5.

Si tratta di una demo totalmente giocabile del classico Diablo 2 in UE5 che permette di esplorare uno dei suoi ambienti più iconici.

Quindi, se siete fan sfegatati del gioco, assicuratevi di scaricarla al volo perché ne vale la pena.

Per questa tech demo, l'artista ha infatti ricreato la location Durance of Hate in Unreal Engine 5. E sì, la demo sfrutta sia Nanite che Lumen, per un comparto grafico davvero niente male.

Se ci state facendo un pensierino, sappiate che potete scaricare il tutto da questo indirizzo, in forma gratuita. Wawruch ha reso noto che la GPU minima richiesta è una NVIDIA GeForce GTX1060, quindi tenetelo in considerazione.

Inoltre, poco sopra potete trovare un video di presentazione di questo remake di Diablo 2 realizzato da un fan.

Tra le altre cose, il filmato presenta una serie di scene di confronto tra la versione originale e il remake UE5, decisamente ben fatto.

Restando in tema dalla cerimonia di apertura della BlizzCon è arrivata anche una bella novità per i fan più affezionati di Diablo, visto che sono stati annunciati board game e gioco di ruolo cartaceo.

Per concludere, se volete scoprire cosa ne pensiamo del gioco in questione, recuperate la nostra recensione.