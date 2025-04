Devil May Cry Stagione 2 mostra Dante (e c'è una sorpresa)

La seconda stagione dell’adattamento anime di Devil May Cry targato Netflix inizia a far parlare di sé, e a sorpresa, stavolta in modo positivo.

Dopo il debutto controverso della prima stagione, che aveva diviso il pubblico con scelte narrative discutibili e caratterizzazioni forzate (qualcuno ha detto Lady che impreca a caso?), i primi spezzoni della nuova stagione mostrano un Dante più vicino alle sue incarnazioni classiche, e i fan sembrano più aperti.

Le prime immagini sono comparse nel videoclip di Afterlife, il nuovo singolo degli Evanescence realizzato per la colonna sonora della serie.

Durante il video si vedono alcune clip inedite in proiezione, dove Dante sfoggia capelli più lunghi e un look che richiama chiaramente quello visto in Devil May Cry 1 e 2, in linea con la cronologia ufficiale della saga (che trovate su Amazon), successiva agli eventi di Devil May Cry 3.

Ma la vera chicca è il ritorno delle iconiche pistole Ebony & Ivory, inspiegabilmente assenti nella prima stagione. Secondo gli autori, Dante le rompeva troppo spesso per tenerle... ma sembra che ora abbia finalmente trovato una coppia degna.

E nonostante le critiche al debutto, la community — specialmente su Reddit — ha accolto questo primo assaggio con entusiasmo.

Molti sottolineano il miglioramento estetico e una maggiore fedeltà al materiale originale, e la sorpresa è palpabile: c’è già del materiale animato pronto a essere mostrato.

Non lo nego, la prima stagione mi aveva lasciato più perplesso che soddisfatto: un Dante troppo distante dal personaggio che conosco e una narrazione che sembrava voler "essere cool" a tutti i costi, perdendo l’anima della saga.

Ma questa anteprima mi dà una certa speranza. Se davvero stanno riportando Dante alle sue radici — visivamente e nel tono — potremmo trovarci davanti a una riscossa in piena regola.

E poi, diciamocelo: se in sottofondo ci sono gli Evanescence, la tamarrata è garantita. Nel mentre, avete fatto il quiz dedicato alla saga?