Devil May Cry Stagione 2 è ufficiale su Netflix

Adi Shankar, produttore noto per le sue precedenti collaborazioni con Netflix, ha recentemente confermato che la serie animata Devil May Cry è stata rinnovata per una seconda stagione.

La notizia arriva a pochi giorni dal debutto della prima stagione, avvenuto il 3 aprile 2025, e sottolinea l'apprezzamento del pubblico e della critica per questo adattamento dell'iconico videogioco di Capcom (che trovate su Amazon).

La serie, creata da Shankar e prodotta in collaborazione con lo studio di animazione sudcoreano Studio Mir, segue le avventure di Dante, un cacciatore di demoni coinvolto in una lotta per salvare il mondo umano dall'invasione demoniaca orchestrata dal misterioso Bianconiglio.

I lavori sulla sceneggiatura della seconda stagione sarebbero già in corso e l'obiettivo sarà espandere ulteriormente l'universo narrativo introdotto nella prima stagione.

La decisione di rinnovare la serie per una seconda stagione riflette l'impegno di Netflix nel supportare adattamenti di alta qualità di franchise videoludici.

Titoli precedenti, come Castlevania, hanno dimostrato il potenziale di successo di questo tipo di produzioni. Devil May Cry si inserisce in questo filone, offrendo un mix di azione intensa e personaggi iconici.

I fan possono aspettarsi ulteriori dettagli sulla seconda stagione nei prossimi mesi, con possibili teaser e annunci ufficiali da parte di Netflix e del team di produzione.

Nel frattempo, la prima stagione di Devil May Cry è disponibile per lo streaming su Netflix, offrendo agli spettatori l'opportunità di immergersi nel mondo oscuro e affascinante di Dante e dei suoi alleati.

