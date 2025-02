Devil May Cry 1 Remake nei sogni di Hideki Kamiya

Nel panorama dei videogiochi d'azione, pochi titoli possono vantare l'impatto di Devil May Cry.

Uscito nel 2001, il primo capitolo ha rivoluzionato il genere con un gameplay frenetico e uno stile inconfondibile, diventando fonte d’ispirazione per saghe come God of War.

Nonostante il successo della serie, che ha visto il suo ultimo capitolo principale nel 2019 con Devil May Cry 5 (che trovate su Amazon), il primo titolo mostra inevitabilmente il peso degli anni.

E proprio per questo, Hideki Kamiya, il regista originale del gioco, ha recentemente espresso interesse per un potenziale remake.

Dopo la sua uscita da PlatinumGames, Kamiya ha iniziato a condividere pensieri e retroscena sul suo canale YouTube (via Tech4Gamers), rispondendo alle domande degli appassionati. Tra queste, non poteva mancare quella su un remake di Devil May Cry.

«Mi piacerebbe realizzare giochi con grafica aggiornata», ha dichiarato il game designer, aggiungendo che un rifacimento del primo capitolo potrebbe introdurre meccaniche più moderne, come il cambio di stile di combattimento reso celebre da Devil May Cry 3 e perfezionato nei capitoli successivi.

Negli ultimi anni, Capcom ha trovato una miniera d’oro nei remake, come dimostrato dai rifacimenti di Resident Evil 2, 3 e 4, che hanno riscosso un incredibile successo di pubblico e critica.

Considerando questo trend, un remake di Devil May Cry potrebbe essere la mossa giusta per colmare l’attesa di un nuovo capitolo, soprattutto mentre il team di Hideaki Itsuno è impegnato su Dragon’s Dogma 2.

L'idea di un remake di Devil May Cry è affascinante, ma la vera domanda è: Capcom è disposta a lasciare spazio a Kamiya per questa operazione?

Il publisher ha già dimostrato di voler investire nei rifacimenti, ma la gestione della saga è attualmente nelle mani di Itsuno.

E, considerando che Kamiya ha recentemente lasciato Platinum, il suo coinvolgimento in un progetto simile sembra poco probabile.

Vero anche che proprio di recente vi ho rivelato che alcune parole dell'attore di Vergil sembrano suggerire che sia in lavorazione un remake di Devil May Cry (1 o 3), anche se mancano conferme.