Detective Pikachu Il Ritorno: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Detective Pikachu: Il Ritorno, sequel del videogioco di avventura, esclusivo per Nintendo Switch, ambientato nella vibrante Ryme City, un luogo dove esseri umani e Pokémon coesistono in armonia.

Detective Pikachu: Il ritorno segue le avventure di Pikachu, un Pokémon che si autodefinisce un "grande detective", e di Tim Goodman nel loro intento di risolvere enigmatici incidenti che avvengono in città. Questa coppia insolita, composta dal loquace Pikachu e Tim, offre ai giocatori un'esperienza investigativa in puro stile Pokémon, dove l'interazione con gli altri Pokémon residenti diventa fondamentale per trovare indizi e svelare i misteri.

Detective Pikachu: Il ritorno si sviluppa attraverso un sistema di gameplay basato su indizi, con Tim e Pikachu che ricevono l'aiuto di altri Pokémon, insieme a nuovi personaggi come Rachel Myers e il sindaco Howard Myers. Una delle peculiarità del gioco è il suo focus narrativo. A differenza degli altri titoli Pokémon, dove il combattimento turn-based gioca un ruolo centrale, in Detective Pikachu: Il Ritorno, la storia e l'indagine sono al centro dell'esperienza ludica. Questa scelta di design ha permesso ai creatori di esplorare nuove dinamiche, come la ricerca di indizi, gli interrogatori e la deduzione, che coinvolgono il giocatore in maniera più profonda e personale

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Detective Pikachu: Il Ritorno sarà disponibile dal 6 ottobre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.