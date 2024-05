Destiny 2 La Forma Ultima sarà grande 5 volte Elden Ring

Dovrete fare parecchio spazio per il gran finale di Destiny 2, perché La Forma Ultima occuperà spazio su Steam pari a cinque volte Elden Ring.

Almeno fino all'arrivo di Shadow of the Erdtree (lo trovate su Amazon), il DLC che espanderà il kolossal di From Software ancora dando ai giocatori tanti contenuti tra armi, segreti e boss da affrontare.

Advertisement

Intanto, però, La Forma Ultima di Destiny 2 occupa davvero tanto su Steam (tramite VG247).

Per installare il contenuto vi serviranno 299,70 GB su Steam, di cui un massimo di 144,20 GB come installazione base di Destiny 2, insieme a un precaricamento dell'espansione che può richiedere fino a 155,50 GB. Il tutto per un totale di quasi 300 GB complessivi.

Su Steam, invece, Elden Ring richiede al momento 60 GB per essere installato.

Numeri davvero impressionanti che, nonostante l'evidente magnificienza del titolo di From Software, danno a Destiny 2 letteralmente un peso importante. Sulle altre piattaforme, per altro, l'installazione è leggermente diversa.

Per il gioco e l'espansione su Epic Games Store per PC, l'installazione è nell'ordine di 279,66 GB, che è grande quasi quanto il numero di Steam. Su console, invece, saranno necessari 165,82 GB su Xbox Series X|S e 143,81 GBsu PS5.

Vedremo se l'installazione massiccia riuscirà a rendere giustizia a Destiny 2 e dotare di un finale soddisfacente il looter shooter di Bungie.

Non è un buon periodo per il team di sviluppo e Destiny 2 in generale, che dovrà davvero rilanciarsi con forza per guardare al futuro e pensare ai prossimi progetti dopo il looter shooter.

All'inizio dell'anno se n'è andato infatti lo storico director, a dimostrazione che Bungie ha bisogno sicuramente di rimettersi in carreggiata prima o poi.

Per l'occasione, per altro, potete anche recuperare Destiny 2 e tutte le espansioni gratis, ma non c'è ancora troppo tempo (anzi, molto poco).