Death Stranding Director's Cut per PS5 a meno di 20€! Imperdibile!

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco avvincente e coinvolgente, non potete perdervi l'opportunità di immergervi nel mondo di Death Stranding Director's Cut. Questa versione ampliata e arricchita del celebre videogioco è attualmente disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 61%! Infatti, solitamente Death Stranding: Director's Cut viene proposto a 50,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 19,99€, con un risparmio reale di 31€.

Death Stranding Director's Cut è un coinvolgente action adventure che vi metterà nei panni di Sam Porter Bridges, un corriere che ha il compito di consegnare beni essenziali per la sopravvivenza a individui isolati o a persone relegate nelle città, in un mondo sconvolto da un'esplosione enigmatica che ha distrutto la barriera tra il mondo dei vivi e quello dei morti. La versione Director's Cut per PS5 propone una grafica potenziata, una trama più ricca grazie all'introduzione di nuove missioni in un territorio espanso, e presenta novità come armi inedite, veicoli aggiuntivi e molto altro.

Advertisement

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Death Stranding: Director’s Cut mantiene intatto tutto quello che Death Stranding vuole e deve essere: un videogioco che porta con sé una commistione di interazione e narrazione che pretende la vostra dedizione, un salto della fede in quello che il giocare rappresenta – lo sforzo volontario di superare ostacoli non necessari. Le aggiunte alla formula rappresentano dei puri momenti di svago rispetto al loop del gameplay e non ne snaturano l’anima, permettendo anzi ai giocatori di trovare ancora di più la loro forma espressiva tra i tanti gadget messi loro a disposizione».

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall'abbigliamento all'intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.