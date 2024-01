Death Stranding 2, Norman Reedus «ci aspetta sulla spiaggia»

Death Stranding 2 tornerà a mostrarsi presto svelando anche il suo particolare nome finale, tanto che ora anche il protagonista del primo capitolo ha lanciato un curioso indizio.

Il seguito del titolo di Kojima, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, si è mostrato con un primo video, per poi sparire dalle scene.

Il trailer ufficiale ha comunque fatto capire che DS2 sarà sicuramente un titolo da tenere d'occhio.

Ora, dopo che un insider avrebbe svelato il presunto nome del gioco, arrivano altre novità interessanti.

L'attore Norman Reedus - interprete di Sam Porter Bridges - sembra infatti essere in procinto di dare credito alle indiscrezioni sul titolo ufficiale di Death Stranding 2 (via GamesRadar).

All'inizio della settimana è stato riportato che il nebuloso sequel di Hideo Kojima si chiamerebbe ufficialmente Death Stranding 2: On The Beach.

Appena un giorno dopo le indiscrezioni, Reedus - che interpreta il protagonista Sam - ha postato sui social una scena tagliata del gioco originale, con l'inquietante frase «Ti aspetterò sulla spiaggia».

Reedus non ha inserito nella didascalia del video alcun chiarimento, come probabilmente prevede la campagna di marketing per tutto ciò che riguarda Kojima o Death Stranding – rimanere sul vago.

Ma la tempistica del post, oltre al contenuto effettivo della scena tagliata, implica certamente che ci sia una certa legittimità dietro le voci di On The Beach.

Se venisse confermato, il ritorno di Death Stranding sarebbe decisamente gradito, così come sapere quando uscirà.

Del resto, Hideo Kojima ha svelato già che nel 2024 sarà molto impegnato, quindi qualcosa si muoverà nella giusta direzione.

Senza contare anche gli aggiornamenti per il film dedicato a Death Stranding che a quanto pare sta finalmente entrando in lavorazione, oltre anche agli altri progetti di Kojima Productions come OD, svelato alla fine dello scorso anno e su cui aleggia molta curiosità.