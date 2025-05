Death Stranding 2 come Metal Gear Solid 5? Kojima conferma le somiglianze

Hideo Kojima è tornato a far parlare di sé con un’affermazione che farà drizzare le orecchie a molti fan: Death Stranding 2: On the Beach sarà, per sua stessa ammissione, molto simile a Metal Gear Solid V.

In un’intervista rilasciata al magazine Edge, il celebre game designer ha spiegato che la libertà d’approccio, la varietà tattica e il senso di “ritorno alla base” presenti nel nuovo capitolo ricordano da vicino MGS5 (che trovate su Amazon) e, più in generale, l’impostazione stealth-action dei suoi lavori storici.

Kojima ha paragonato il ritorno alla nave DHV Magellan, che funge da base operativa in Death Stranding 2, al rientro nella celebre Mother Base di Metal Gear Solid V.

«Quando ti stendi sul letto della Magellan, è come tornare alla Mother Base», ha dichiarato con un pizzico di nostalgia.

Questa volta, rispetto al primo Death Stranding – che era più focalizzato sul concetto di "delivery simulator" e connessione – i giocatori potranno fin da subito sperimentare un gameplay molto più libero, con la possibilità di scegliere tra approcci stealth, azioni dirette o l’uso di una vasta gamma di armi.

Kojima ha sottolineato come questa filosofia si ricolleghi direttamente ai suoi intenti originari in Metal Gear Solid 2 e 5.

Non mancheranno neppure missioni in realtà virtuale (o VR), inserite per omaggiare le iconiche VR Missions della saga Metal Gear, e offrire ai giocatori una parentesi nostalgica durante l’esplorazione della base.

Kojima che cita Metal Gear Solid V come ispirazione diretta è un colpo al cuore per ogni fan della saga.

Se Death Stranding 2 riuscirà davvero a fondere la libertà d’azione di MGS5 con la visione autoriale e malinconica del primo Death Stranding, potremmo avere tra le mani un’opera incredibilmente ambiziosa.

Certo, resta da vedere quanto riuscirà a bilanciare gameplay e narrazione senza sacrificare la sua identità, ma se c’è qualcuno capace di farlo, quello è proprio Hideo Kojima. E noi, tra le altre cose, il gioco lo abbiamo provato.