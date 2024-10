Death Note Killer Within annunciato ufficialmente, sarà gratis su PS Plus

Death Note Killer Within era già apparso in maniera furtiva, proprio come farebbe Kira, qualche giorno fa e ora è arrivata la conferma della sua uscita il prossimo 5 novembre prossimo.

Il titolo, che effettivamente conferma la sua uscita anche sulla vecchia generazione di console, è una rivisitazione sicuramente particolare dello scontro di L e Kira nell'opera fumettistica di Takeshi Obata.

Death Note Killer Within porterà l'universo di Death Note (trovate il manga su Amazon) in una nuova dimensione di inganno e strategia, offrendo ai fan l'opportunità di giocare nei panni di Kira, L e altri personaggi iconici in un'appassionante sfida di deduzione sociale.

Pensato per un massimo di 10 giocatori, il gioco permette di scegliere fra quattro ruoli specifici: Kira, i suoi seguaci, L e gli investigatori, ciascuno con abilità uniche e obiettivi differenti.

Ecco il trailer di gameplay:

L'essenza del gioco ruota attorno al Death Note, un quaderno mortale che consente a Kira di eliminare gli avversari scrivendo il loro nome.

Tuttavia, questo oggetto cruciale è nascosto tra i giocatori, dando vita a una battaglia di intelligenza, strategia e bluff. Da una parte, la squadra di Kira deve eliminare L per trionfare, mentre il team di L deve catturare Kira prima che sia troppo tardi.

L’esperienza si articola in due fasi principali: la fase di azione, in cui i giocatori esplorano e raccolgono informazioni, e la fase di incontro, durante la quale discutono sospetti e tentano di smascherare Kira.

Grazie al supporto del cross-play e della chat vocale, Death Note Killer Within promette di essere una sfida intensa e coinvolgente per gli appassionati del franchise e dei giochi di deduzione.

Il gioco sarà disponibile ovviamente su PC, ma sarà anche gratis per gli abbonati PlayStation Plus su PS4 e PS5 a partire dal 5 novembre 2024.

