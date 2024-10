Death Note arriva su PS5 (e PS4) con un nuovo videogioco, a quanto pare

Un nuovo videogioco basato sulla popolare serie manga e anime Death Note è stato appena classificato a Taiwan per PlayStation 5 e PlayStation 4. La notizia è stata riportata dal sempre zelante sito Gematsu, che ha individuato la classificazione con il titolo Death Note: Killer Within, con Bandai Namco che dovrebbe agire da publisher del gioco.

Al momento, però, non c'è nessun annuncio ufficiale – ma solitamente queste classificazioni precedono il reveal, poiché i documenti vengono ovviamente depositati in anticipo rispetto alla resa pubblica dell'esistenza del progetto. Non ci sono, pertanto, ulteriori informazioni, all'infuori dell'esistenza di questo prodotto presso l'archivio degli enti preposti taiwanesi.

Rimane da capire se potrebbe magari essere un gioco collegato alla prossima serie TV live-action a tema, che sta venendo prodotta dai fratelli Duffer, già autori di Stranger Things.

In precedenza, i fan di Death Note hanno avuto modo di confrontarsi con altri videogiochi, anche se non sono mai usciti fuori dal Giappone, nonostante la grande popolarità della serie di Light Yagami anche qui in Occidente.

Se non conoscete la serie, Death Note ha per protagonista proprio Light Yagami, che ha per le mani un potentissimo quaderno, il "death note": scrivendo il nome di qualcuno nelle sue righe, lo si uccide. Scoperto questo potere, Light cerca di costruire un mondo a suo parere più giusto, eliminando dalla società le persone che fanno del male alle altre persone e quelle che ritiene moralmente abbiette.

Ma è un buon modo di creare un mondo migliore, mettere praticamente il potere di un dio nelle mani di un ragazzo che fa da bilancia morale del pianeta?

Sarà interessante vedere in che modo Bandai Namco potrebbe trasformare in gameplay questa amatissima saga investigativa: la compagnia giapponese è già celebre per i suoi adattamenti da anime e manga e, solo pochi giorni fa, ha lanciato anche Dragon Ball: Sparking! Zero, che peraltro ha avuto un grande successo (e che trovate su Amazon).