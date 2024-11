Deadpool (e non solo) potrebbe tornare "in vita"

Negli ultimi giorni, alcuni giochi Marvel pubblicati da Activision e ormai rimossi dai negozi digitali hanno ricevuto un aggiornamento backend su Steam, che ha incluso l'aggiunta di nuove immagini sulle pagine degli store.

Tra i titoli coinvolti ci sono Marvel: Ultimate Alliance 1 e 2, Deadpool e Spider-Man: Shattered Dimensions. Questo cambiamento ha riacceso le speranze dei fan per un possibile ritorno di questi giochi.

Ad agosto, XboxEra aveva riportato che Microsoft, a seguito dell'acquisizione di Activision Blizzard King, stava tentando di rinegoziare alcune licenze con Marvel per riportare in vita giochi come Deadpool (trovate il suo ultimo film su Amazon) e Ultimate Alliance.

Come riportato anche da The Gamer, l’aggiornamento recente su Steam, che include l'aggiunta di nuovi screenshot, sembra dare credito a questa teoria, suggerendo che ci siano movimenti in corso dietro le quinte.

Questi update backend non sono una novità assoluta, ma stavolta si distinguono per l’introduzione esplicita di "store_screenshot" nelle note del changelog, un dettaglio che solitamente prelude a modifiche visibili o a un potenziale rilancio. O

ltre ai titoli Marvel, anche giochi di altre IP, come Transformers: Fall of Cybertron, War for Cybertron e Devastation, hanno ricevuto aggiornamenti simili.

Negli ultimi dieci anni, molti giochi Marvel pubblicati da Activision sono stati rimossi dagli store digitali senza preavviso, cancellando di fatto un’intera libreria di classici amati dai fan.

Questo ha reso questi titoli quasi introvabili, a meno di ricorrere a copie fisiche o mercati secondari.

È importante notare che gli aggiornamenti backend non garantiscono necessariamente il ritorno dei giochi.

Alcuni di questi titoli, come Deadpool, non hanno più una pagina pubblica sullo store di Steam, rendendo l’aggiornamento al momento invisibile agli utenti.

Fino a una conferma ufficiale da parte di Microsoft o Marvel, resta tutto nel campo delle speculazioni.

Tuttavia, il timing e il contenuto degli aggiornamenti, insieme alle dichiarazioni di XboxEra, suggeriscono che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Il possibile ritorno di questi giochi potrebbe non solo colmare un vuoto per i giocatori, ma anche segnare un passo importante per la preservazione dei videogiochi.