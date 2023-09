Dead Space Remake al prezzo più basso di sempre! Lo paghi meno di 36€!

Se c'è un momento giusto per immergersi nell'oscura e inquietante atmosfera di Dead Space, quel momento è adesso! Siete pronti a camminare nei corridoi silenziosi e spaventosi della USG Ishimura? Amazon vi offre l'opportunità unica di vivere o rivivere questa avventura iconica a un prezzo mai visto prima: solo 35,99€ invece del prezzo consigliato di 59,99€, con un incredibile sconto del 40%! Non lasciatevi sfuggire questa offerta da brivido che farà tremare non solo il vostro portafoglio, ma anche i vostri nervi.

Il remake di Dead Space è una rivisitazione moderna di un classico gioco horror di sopravvivenza che ha catturato l'attenzione dei fan per anni. Questa nuova versione non è solo una semplice operazione di lifting grafico, ma riscrive e migliora la storia originale, rendendola più avvincente per i nuovi giocatori e un'esperienza rinnovata per quelli vecchi.

Se siete dei veterani della serie o un neofita curioso, questo è il momento migliore per immergervi in questa avventura mozzafiato, soprattutto considerando l'attuale sconto su Amazon. Pertanto, il gioco viene fortemente consigliato a tutti gli amanti del thriller e dell'horror che desiderano una storia avvincente e un gameplay che metta alla prova i loro nervi.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “quando si tocca un mostro sacro del genere, e quando a farlo è un team di sviluppo ben diverso rispetto a quello originale, il rischio di fare danni è sempre altissimo. EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia“.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.