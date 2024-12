Dead Space 4 non si farà: EA avrebbe rifiutato un sequel

Le speranze per un nuovo capitolo di Dead Space erano già ridotte al lumicino, dopo che le vendite del remake non sembravano essere state particolarmente convincenti, ma adesso sembrerebbe essere arrivata la conferma definitiva: non ci sarà alcun quarto capitolo della serie.

Glen Schofield, lo storico autore della serie, non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare a un nuovo capitolo della serie: proprio questo era stato uno dei motivi dietro la creazione di The Callisto Protocol, che avrebbe dovuto rappresentarne il degno erede.

E proprio il titolo sviluppato da Schofield era riuscito a ottenere sorprendentemente vendite superiori al remake di Dead Space (che trovate scontato su Amazon), pur non essendo ritenute comunque soddisfacenti per gli investimenti effettuati.

Ciò ha spinto il creatore a tornare a parlare con Electronic Arts, secondo quanto rivelato nel corso di un'intervista rilasciata a Dan Allen Gaming su YouTube (via VGC), per suggerire lo sviluppo di Dead Space 4, ricevendo purtroppo per i fan un secco rifiuto:

«Ci hanno semplicemente detto no, "al momento non siamo interessati, apprezziamo l'offerta," blah blah blah e sapete, sappiamo benissimo con chi stiamo parlando, quindi non ci siamo spinti troppo oltre. Rispettiamo la loro opinione, conoscono i loro numeri, cosa devono lanciare e tutto il resto».

Insieme a Glen Schofield erano presenti anche Bret Robbins e Christopher Stone, rispettivamente creative director e animation director del capitolo originale: c'era, insomma, tutta la volontà di andare a riproporre il team dietro il primo successo.

Sfortunatamente Electronic Arts avrebbe rifiutato senza mezze misure l'idea, anche se c'è da sottolineare che non è detto che il publisher sia interessata a riproporre esattamente il team originale.

Ricordiamo infatti che Dead Space Remake è stato sviluppato da EA Motive con ottimi risultati, motivo per il quale il publisher potrebbe scegliere di incaricare direttamente il suo team per un eventuale Dead Space 4.

Una situazione in ogni caso non semplice da sbloccare, non solo perché il team di sviluppo è attualmente al lavoro sul misterioso videogioco dedicato ad Iron Man, ma anche perché le vendite deludenti del remake avrebbero spinto EA a mettere in pausa l'IP.

Ad ogni modo, purtroppo i fan dell'horror sci-fi dovranno semplicemente accettare che non vedremo affatto a breve un nuovo capitolo, sperando che tra qualche anno il publisher possa cambiare nuovamente idea.