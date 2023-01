Dead Space Remake potrebbe essere solo l’inizio: «Ci sono idee»

Il remake di Dead Space è da poco approdato sulle console current-gen di PS5, Xbox e PC, sebbene a quanto pare è già il momento di parlare dell’eventuale rifacimento del sequel.

Il survival horror sci-fi (lo trovate su Amazon in versione PS5) è tornato da poco a terrorizzare i giocatori di tutto il mondo, con un remake davvero all’altezza.

Nella recensione del nostro Domenico Musicò, vi abbiamo reso noto a chiare lettere che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, messe da parte le video comparative del caso, sembra proprio che potrebbero esserci nuovi capitoli della serie in arrivo nei prossimi mesi.

Come riportato anche da Twinfinite, lo sviluppatore del remake di Dead Space – ossia Motive Studios – ha dichiarato che è interessato a esplorare maggiormente il franchise.

Sembra che Motive abbia piani e ambizioni decisamente grandi per Isaac Clarke, sempre che il remake raggiunga il suo obiettivo.

Parlando con GQ UK, i direttori senior e creativi Phil Ducharme e Roman Campos-Oriola hanno discusso il processo di creazione dietro il remake di Dead Space incluso il futuro della saga.

Nell’intervista, entrambi gli autori parlano dell’equilibrio che il team ha dovuto affrontare nel rifacimento del primo capitolo e di ciò che verrà. Alla domanda sulle possibili idee per il futuro, Ducharme ha risposto:

«Sicuramente è una speranza che abbiamo. C’è interesse da parte mia e credo anche da parte di Roman – si può vedere il suo sorriso – nell’esplorare maggiormente Dead Space», ha dichiarato

E ancora: «Ci sono idee, questo è certo. Questa settimana finiremo di lavorare per assicurarci che il lancio vada bene e che ci siano meno problemi tecnici possibili. Andremo in vacanza e poi ci siederemo e discuteremo all’interno di EA per dire: ‘Ebbene, qual è il prossimo passo?’».

Tutti gli indizi sembrano indicare verso una ripresa del viaggio horror di Isaac Clarke nello spazio: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, Dead Space e The Callisto Protocol sono usciti con un tempismo singolare per essere videogiochi molto simili, ma chi la spunta come vendite?

Ma non solo: ElAnalistaDeBits ha pubblicato un filmato in cui mette a confronto tutte le edizioni del remake, ossia PS5, Xbox Series X|S e PC.

Se invece siete nostalgici incallityi, qualcuno ha dato via a una versione PS One del gioco originale, pensata per fare felici i giocatori d’altri tempi.